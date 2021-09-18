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Как вкусно заварить чай с бергамотом и с какими десертами подавать

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
18 сентября, 07:01
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Заваривать чай нужно в фарфоровой посуде и ни в коем случая не кипятком. Десерты с шоколадом или какао, например, тирамису или брауни не подчеркнут вкус этого чая, а, скорее, наоборот
Как вкусно заварить чай с бергамотом
Как вкусно заварить чай с бергамотом / Фото: Pexels

Этот чай определяется по запаху с закрытыми глазами. Все благодаря его яркому цитрусовому аромату, который обеспечивает масло бергамота. Также он хорошо известен, как любимый напиток британской королевской семьи. Правила для вкусного чая любых сортов и видов практически идентичны, но есть некоторые тонкости. Как заварить чай с бергамотом вкусно и какой десерт подать – читайте ниже.

Что добавляют в этот чай для особенного аромата

Ничего опасного для здоровья. Все добавки и их качество строго контролируется. Дорогой чай обрабатывается маслом бергамота, к листовому чаю могут добавить высушенную цедру.

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Чай с бергамотом сильно бодрит, титестеры не рекомендуют злоупотреблять им на ночь.

Как правильно заварить чай с бергамотом

Берите 1 чайную ложку чая на стакан воды
Берите 1 чайную ложку чая на стакан воды / Фото: Unsplash

Первое правило – пить его сразу. Любой чай, когда становится холодным, теряет свой вкус. На чае с бергамотом, к тому же, образовывается маслянистая пленка, она не очень полезная. Да и выглядит это все неэстетично.

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Для заваривания нужно взять фарфоровый заварник и ополоснуть его кипятком. Пропорции заваривания: одна чайная ложка на стакан воды.

Залить горячей водой с температурой 85 градусов, ни в коем случае не кипятком, и оставить настаиваться в течение нескольких минут.

Какие десерты нужно подавать к чаю с бергамотом

Подавайте к чаю с бергамотом шарлотку и пироги с фруктами
Подавайте к чаю с бергамотом шарлотку и пироги с фруктами / Фото: depositphotos.com

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Это может быть шарлотка, бисквиты с фруктами и ягодами, слоеная выпечка. А вот десерты с шоколадом, как и сам шоколад, к такому чаю не подходят. Потому что и шоколад, и бергамот имеют одинаково ярко выраженный вкус и аромат.

Как утверждают повара королевской семьи Британии, монархи любят пить этот чай с традиционными булочками сконами. Они подаются со сливочным маслом и клубничным джемом.

Здесь узнаете, как чай завоевывал мир и что мы делаем не так, когда его завариваем.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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