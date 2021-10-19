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Как вырезать тыкву на Хэллоуин красиво и правильно (видео)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
19 октября, 14:55
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Нужны два ножа и фломастер для рисунка. Один нож должен быть большой, он для шляпки. Другой – поменьше, чтобы вырезать глаза, рот и нос. Вырезать лучше не спеша, под небольшим углом
Как вырезать тыкву на Хэллоуин
Как вырезать тыкву на Хэллоуин / Фото: Pexels

Как бы мы не старались и какое бы разнообразие еды на Хэллоуин не поставили на стол, на нем обязательно должна быть тыква. Это не то, что главный атрибут праздника, это его символ.

Тыква, устрашающая тыква, со свечой внутри символизирует и окончание сбора урожая, и нечистую силу, и защиту от злых духов одновременно. Выбирайте не слишком большую тыкву, максимально симметричную и яркую.

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Вырезать тыкву на Хэллоуин своими руками – это сложно в некотором роде, но вполне возможно.

Как правильно вырезать тыкву на Хэллоуин

Выбирайте симметричную и яркую тыкву
Выбирайте симметричную и яркую тыкву / Фото: instagram.com/cestentreparentheses/?hl=ru

Вам понадобятся фломастер, два ножа. Один побольше, чтобы отрезать шляпку. Другой поменьше, чтобы вырезать глаза, нос и рот. Также понадобится ложка, с помощью которой нужно убрать мякоть и семечки.

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Все, что вы будете вырезать, должно быть прорисовано на овоще.

Итак, чтобы отрезать крышку на тыкве, держите нож под небольшим углом, вырежьте звезду. Дальше нужно тщательно очистить середину тыквы и достать мякоть и семена ложкой.

Дальше ножом, чуть меньшим по размеру, нужно вырезать глаза, нос и рот. Делайте это аккуратно, чтобы не съехать ножом далеко за пределы нанесенного рисунка.

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После того, как тыква готова, нужно отшлифовать рисунок. Это можно сделать с помощью кухонного полотенца или маленьким ножом. Свечу для хэллоуинской тыквы лучше выбирать с металлической подставкой, другая не будет хорошо держаться.

Из видео канала Warren Nash станет ясно, что вырезать тыкву на Хэллоуин своими руками – несложно.

Кстати, опустите мякоть в холодную воду, семена останутся наверху, а мякоть можно использовать в выпечке.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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