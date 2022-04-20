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Как ярко и оригинально украсить яйца на Пасху – 5 способов

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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20 апреля, 12:54
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Эти варианты не требуют особых умений, материалы для декора можно найти в каждом доме. Главное – креативный подход к делу
Как красиво украсить яйца на Пасху
Как красиво украсить яйца на Пасху / Фото: pexels.com

Как никогда в эту Пасху большой популярностью пользуется декор в цветах флага Украины, покрасить так яйца очень просто.

Также активно используются наклейки, сейчас их огромный выбор на любой вкус. С таким способом оформления пасхальных яиц справится ребенок.

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Несколько очень симпатичных вариантов декорирования найдете ниже.

Используйте кружева и ленточки

Цвет лент и кружева должен гармонировать с цветом яиц
Цвет лент и кружева должен гармонировать с цветом яиц

Кружева могут быть любыми. Главное – не шире длины яиц. Фиксируется с помощью капли клея на внутренней стороне ткани.

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Из ленточек можно сделать красивый бант или обмотать яйцо по всей длине.

Здесь важно учитывать цветовую гаму, оттенки лент с кружевами должны гармонировать с цветом яиц.

Декупаж с помощью салфетки

Для декупажа выбирайте салфетки с ярким рисунком
Для декупажа выбирайте салфетки с ярким рисунком

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Очень популярный способ, пасхальные яйца получаются очень симпатичными и оригинальными. Купите салфетки с рисунком, салфетки берите на белой подложке, которую нужно снять.

Затем вырежьте рисунок. Вареное яйцо нужно смазать яичным белком, аккуратно приклеить вырезанный рисунок. Когда белок подсохнет, смажьте пасхальное яйцо каплей растительного масла.

Как просто сделать мраморные яйца – узнаете здесь.

Используйте яркие салфетки

Яйцо можно превратить в пасхального кролика, сделав уши из салфетки
Яйцо можно превратить в пасхального кролика, сделав уши из салфетки / Фото: pexels.com

Это очень милый вариант украшения пасхальных яиц. Их можно покрасить в желтый цвет с помощью красителя или куркумы, фломастером оформить мордочку, а уши, как на фото выше, сделать из салфетки.

Салфетка обматывает яйцо и скрепляется ниткой или степлером.

Ярко-желтые яйца получатся, если использовать куркуму. Подробно читайте здесь.

Декорируйте простым узором с помощью красок

Пасхальные яйца можно украсить обычными красками
Пасхальные яйца можно украсить обычными красками / Фото: Pinterest

Еще один очень простой способ, с которым справятся дети. Нужно покрасить яйца в светлые оттенки, так хорошо будет виден декор.

Можно использовать акриловые или масляные краски. На фото выше – это золотистый цвет. Помочь краске высохнуть быстрее сможет фен.

Специальные наклейки порадуют и детей, и взрослых

Пасхальные яйца
Пасхальные яйца / Фото: Depositphotos

Здесь видим, что использовались наклейки. Их ассортимент сейчас очень большой.

Самые популярные – это плотные наклейки, которые наносятся на все яйцо. Картинки бывают более строгими, с пасхальной тематикой, а бывают забавными, которые больше подойдут для детей.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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