Как замариновать лук, чтобы он был хрустящим – проверенный рецепт

Винный и яблочный уксус сделают лук более нежным, столовый уксус горечь уберет не до конца. Не рекомендуется солить лук до маринования. Ее лучше добавить в сам маринад

Как вкусно замариновать лук / Фото: instagram.com/thehungrybites

Правильно отваренные овощи, как то свекла для винегрета, играют немаловажную роль в успехе блюда.

Хрустящий, без лишней горечи, сбалансированный по специям маринованный лук – это не только о салатах. Его можно подать к жаренному мясу, яичнице и в качестве закуски.

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Собрали советы хозяек по правильному маринованию лука и нашли интересный рецепт. Его автор – momsa_v – уверяет, что так вы будете готовить маринованный лук всегда.

Как замариновать лук вкусно

Чем тоньше будет нарезан лук, тем он быстрее промаринуется / Фото: instagram.com/irina.brusova.80/

Первое, на чем акцентируют опытные люди, это на сорте лука. Вкуснее других маринованный получается из красного, крымского лука.

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Понятно, что чем тоньше лук будет нарезан, тем быстрее он промаринуется. Среднее время этого процесса от 45 минут и до полутора часа.

Уксус. Без него никак. Столовый уксус не убьет горечь, иногда даже наоборот – лук с ним будет с резковатым вкусом.

Если брать винный или яблочный уксус, то лук получится нежным и без горечи. Такой продукт идеальный для салатов.

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При выборе остальных ингредиентов для маринада – соли, сахара, душистого перца, гвоздики, кориандра, свежего укропа полагайтесь на свой собственный вкус.

Соль. Здесь важный момент. Эксперты не рекомендую солить лук до того, как он попадет в маринад. Лук начнет выделять сок и не получится хрустящим.

Итак, соль добавляется в сам маринад или в самом конце.

И последнее: после маринования не нужно отжимать лук. Опять же, чтобы не испортить его форму. Просто слейте воду через дуршлаг.

Маринованный красный лук

Маринованный красный лук / Фото: instagram.com/momsa_v/

Ингредиенты на небольшую порцию:

1 шт. лук красный (большой);

по 50 г сахара, соли;

100 г уксуса;

150 мл воды;

2 горошины душистого перца;

1 шт. гвоздика.

Здесь найдете рецепт интересной закуски – маринованного перца с чесноком и базиликом.

Как приготовить: