Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Суд над Порошенко ⚡ Обстреляли офис Гордона 🔔 Угроза войны с Россией

Ужин за полчаса

Крабовые палочки

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Как замариновать лук, чтобы он был хрустящим – проверенный рецепт

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 января, 12:19
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Винный и яблочный уксус сделают лук более нежным, столовый уксус горечь уберет не до конца. Не рекомендуется солить лук до маринования. Ее лучше добавить в сам маринад
Как вкусно замариновать лук
Как вкусно замариновать лук / Фото: instagram.com/thehungrybites

Правильно отваренные овощи, как то свекла для винегрета, играют немаловажную роль в успехе блюда.

Хрустящий, без лишней горечи, сбалансированный по специям маринованный лук – это не только о салатах. Его можно подать к жаренному мясу, яичнице и в качестве закуски.

Реклама

Собрали советы хозяек по правильному маринованию лука и нашли интересный рецепт. Его автор – momsa_v – уверяет, что так вы будете готовить маринованный лук всегда.

Как замариновать лук вкусно

Чем тоньше будет нарезан лук, тем он быстрее промаринуется
Чем тоньше будет нарезан лук, тем он быстрее промаринуется / Фото: instagram.com/irina.brusova.80/

Первое, на чем акцентируют опытные люди, это на сорте лука. Вкуснее других маринованный получается из красного, крымского лука.

Реклама

Понятно, что чем тоньше лук будет нарезан, тем быстрее он промаринуется. Среднее время этого процесса от 45 минут и до полутора часа.

Уксус. Без него никак. Столовый уксус не убьет горечь, иногда даже наоборот – лук с ним будет с резковатым вкусом.

Если брать винный или яблочный уксус, то лук получится нежным и без горечи. Такой продукт идеальный для салатов.

Реклама

При выборе остальных ингредиентов для маринада – соли, сахара, душистого перца, гвоздики, кориандра, свежего укропа полагайтесь на свой собственный вкус.

Соль. Здесь важный момент. Эксперты не рекомендую солить лук до того, как он попадет в маринад. Лук начнет выделять сок и не получится хрустящим.

Итак, соль добавляется в сам маринад или в самом конце.

И последнее: после маринования не нужно отжимать лук. Опять же, чтобы не испортить его форму. Просто слейте воду через дуршлаг.

Маринованный красный лук

Маринованный красный лук
Маринованный красный лук / Фото: instagram.com/momsa_v/

Ингредиенты на небольшую порцию:

  • 1 шт. лук красный (большой);
  • по 50 г сахара, соли;
  • 100 г уксуса;
  • 150 мл воды;
  • 2 горошины душистого перца;
  • 1 шт. гвоздика.

Здесь найдете рецепт интересной закуски – маринованного перца с чесноком и базиликом.

Как приготовить:

  1. Очистить лук и нарезать тонкими полукольцами. В сотейнике соединить до растворения сахар, воду, соль и уксус. Дать остыть.
  2. Залить лук маринадом и добавить специи. Дать постоять 45-60 минут.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять