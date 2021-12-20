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Как запечь сочную утку на Рождество и рецепт с апельсинами

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
20 декабря, 12:06
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Перед запеканием утку рекомендуют обдать кипятком, чтобы закупорить поры и не было излишка жира. Опытные кулинары не советуют брать зиру в качестве приправы
Рождественская утка с апельсинами
Рождественская утка с апельсинами / Фото: instagram.com/_eda_iz_topora_/

На католическое Рождество принято готовить птицу. Часто это бывает утка. Она не привередлива в приготовлении, но некоторые нюансы все же есть.

Например, нельзя, чтобы утка оттаивала в воде. Весь процесс должен происходить в большой емкости.

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Фублогер_eda_iz_topora_ рекомендует мариновать утку не менее шести часов, время от времени переворачивая ее в маринаде.

Чтобы рождественская утка получилось сочной и с хрустящей корочкой, нужно

Удалить лишний жир, но лишнюю кожицу оставить. Ее используют, чтобы закрыть тушку перед запеканием.

Для хрустящей корочки утку рекомендуют обдать кипятком. Вода не должна попасть внутрь птицы.

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Затем нужно обтереть ее салфетками, подождать 15-20 минут и повторить процедуру. Это закупорит поры и поможет образоваться корочке.

После того, как утка приправлена, можно сделать несколько крестообразных надрезов на тушке. Важно – не задевать мясо.

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Рождественская утка с апельсинами

Ингредиенты:

  • утка (2 кг);
  • апельсин;
  • 2-4 стебля сельдерея.

Для маринада:

  • сок одного апельсина;
  • сок одного лимона;
  • по 1 ст. л. соли, оливкового масла;
  • по 1/2 ст. л. черного перца, прованских трав;
  • 1 ч. л. сухого шалфея.

Для соуса-глазури:

  • сок одного апельсина;
  • по 2 ст. л. десертного вина, меда.

Как приготовить:

  1. У утки обрезать весь лишний жир.
  2. Смешать все ингредиенты для маринада. Положить утку и мариновать ночь в холодильнике.
  3. Апельсин нарезать на четвертинки.
  4. Положить утку в слегка смазанную растительным маслом форму для запекания. Апельсин и сельдерей положить внутрь утки.
  5. Поставить в разогретую до 190 градусов духовку. На 1,5-2 часа. Ближе к концу запекания каждые 15 минут поливать соками.
  6. Для глазури смешать все ингредиенты. На сильном огне вскипятить глазурь, пока жидкость не уменьшится примерно вдвое и не станет похожей на сироп.
  7. Готовую утку оставить на 10-15 минут отдохнуть. Сельдерей и апельсины убрать, ними можно декорировать подачу. Утку полить глазурью.

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Ирина Маслова
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