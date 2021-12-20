Как запечь сочную утку на Рождество и рецепт с апельсинами

На католическое Рождество принято готовить птицу. Часто это бывает утка. Она не привередлива в приготовлении, но некоторые нюансы все же есть.
Например, нельзя, чтобы утка оттаивала в воде. Весь процесс должен происходить в большой емкости.
Фублогер_eda_iz_topora_ рекомендует мариновать утку не менее шести часов, время от времени переворачивая ее в маринаде.
Далее по теме
Чтобы рождественская утка получилось сочной и с хрустящей корочкой, нужно
Удалить лишний жир, но лишнюю кожицу оставить. Ее используют, чтобы закрыть тушку перед запеканием.
Для хрустящей корочки утку рекомендуют обдать кипятком. Вода не должна попасть внутрь птицы.
Затем нужно обтереть ее салфетками, подождать 15-20 минут и повторить процедуру. Это закупорит поры и поможет образоваться корочке.
После того, как утка приправлена, можно сделать несколько крестообразных надрезов на тушке. Важно – не задевать мясо.
Рождественская утка с апельсинами
Ингредиенты:
- утка (2 кг);
- апельсин;
- 2-4 стебля сельдерея.
Для маринада:
- сок одного апельсина;
- сок одного лимона;
- по 1 ст. л. соли, оливкового масла;
- по 1/2 ст. л. черного перца, прованских трав;
- 1 ч. л. сухого шалфея.
Для соуса-глазури:
- сок одного апельсина;
- по 2 ст. л. десертного вина, меда.
Как приготовить:
- У утки обрезать весь лишний жир.
- Смешать все ингредиенты для маринада. Положить утку и мариновать ночь в холодильнике.
- Апельсин нарезать на четвертинки.
- Положить утку в слегка смазанную растительным маслом форму для запекания. Апельсин и сельдерей положить внутрь утки.
- Поставить в разогретую до 190 градусов духовку. На 1,5-2 часа. Ближе к концу запекания каждые 15 минут поливать соками.
- Для глазури смешать все ингредиенты. На сильном огне вскипятить глазурь, пока жидкость не уменьшится примерно вдвое и не станет похожей на сироп.
- Готовую утку оставить на 10-15 минут отдохнуть. Сельдерей и апельсины убрать, ними можно декорировать подачу. Утку полить глазурью.