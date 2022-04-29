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Какой вы шашлык по гороскопу и почему

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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29 апреля, 18:01
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Классический шашлык из баранины, чаще его готовят из свинины и курицы. Но есть знаки зодиака, которые с удовольствием съедят скумбрию на гриле
Какой вы шашлык по гороскопу
Какой вы шашлык по гороскопу / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня, freepik.com

Как удалось выяснить, причем давно – гастрономические пристрастия напрямую зависят от созвездия, под которым родился каждый из нас.

Подробный кулинарный гороскоп мы публиковали, и теперь в преддверии первых выходных мая узнаем, какой шашлык наш по гороскопу.

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Смотрели на общее, что есть у представителя каждого знака зодиака, и объединили их в группы.

Овен, Лев. Шашлык из свинины

Овны и Львы – это шашлык из свинины
Овны и Львы – это шашлык из свинины / Фото: Инстаграм

Во-первых, это мясо готовится чуть быстрее говядины и баранины, но медленнее, чем курица. Львы и Овны очень любят золотую середину, но почему-то у них не всегда получается ее достичь.

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Овны, хоть и смелые смелые и амбициозные люди, но часто хватаются за все подряд. И так же часто это им очень сильно мешает.

Но вместе с этим, на них можно смело положиться. Если уж пообещают, то выполнят все наверняка.

Львы, по сути, лояльны к любому мясу. Они в еде не особо требовательны и придирчивы. Они всегда с претензией к тем, кто с ними не соглашается.

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Тогда они применяют все имеющиеся силы, чтобы переубедить в исключительной правильности их точки зрения. И да, возьмите для них мясо пожирнее, Львам понравится.

Как замариновать и какой соус к свиному шашлыку подать – знает Евгений Клопотенко.

Телец, Стрелец. Шашлык из телятины или говядины

Тельцов и Стрельцов угостите шашлыком из говядины
Тельцов и Стрельцов угостите шашлыком из говядины / Фото: freepik.com

Нежное мясо, Тельцы точно одобрят такой шашлык, ведь он сочный и мягкий. Почти, как эти люди. В том смысле, что они отзывчивые и покладистые. Никогда не пойдут в спор и постараются уйти от любого конфликта.

Стрельцы любят пробовать на вкус абсолютно все. И речь идет не только о еде, а об эмоциях и новых впечатлениях. По сути, им не столь важно, из какого мяса шашлык, им важно, в чем он был замаринован и с каким соусом подан. Любовь к деталям у Стрельцов с рождения.

Близнецы, Рак, Девы. Шашлык из курицы и индюшатины

Близнецам, Ракам, Девам подойдет куриный шашлык
Близнецам, Ракам, Девам подойдет куриный шашлык / Фото: freepik.com

Легкий шашлык, его можно съесть много, а уж если подать его с овощами гриль или просто салатом – двойное удовольствие.

Девы, в большей своей массе, любят легкую еду да и еще, чтобы была интересная компания. Они неординарны, очень любят узнавать что-то новое, но при этом крайне избирательны.

Курицу на костре сложно испортить, так что волноваться, что Девам не понравится шашлык нет причины.

Несколько нерешительны, но легко адаптируются к любой ситуации – это про Близнецов. Почему курица? Она легка в приготовлении, как и Близнецы, легки на подъем, и сочетается с любыми овощами, как и эти люди умеют коммуницировать.

Эмоциональные и сентиментальные Раки – это шашлык из индюшатины. Готовится тоже быстро, но чуть сочнее курицы. Раки любят сочность жизни и красочность эмоций, но их нерешительность зачастую мешает им взять от жизни все.

Угостите их таким шашлыком и поговорите по душам.

Скорпион, Козерог, Весы. Шашлык из баранины

Скорпионы, Козероги, Весы – это шашлык из баранины
Скорпионы, Козероги, Весы – это шашлык из баранины / Фото: Depositphotos

Классический кавказский шашлык. Скорпионы хоть и крайне резки, иногда нестабильны, но любят вещи называть своими именами. Если шашлык, то из баранины. А разве он может быть другим? Впрочем, все.

Почему баранина для Козерогов? Потому что страшно ответственные, в большей своей части, и не менее упертые. Козерогов сложно в чем-то переубедить да и стараться это делать, наверное, не стоит. Козероги – это шашлык из баранины.

Весы всегда выступают за баланс во всем и правильность. Поэтому они солидарны со Скорпионами, что классический шашлык должен быть из баранины. Подготовьте побольше овощей, чтобы получить баланс с жирным мясом.

Водолей, Рыбы. Рыба на гриле с овощами

Шашлык из рыбы с удовольствием съедят Рыбы и Водолеи
Шашлык из рыбы с удовольствием съедят Рыбы и Водолеи / Фото: Инстаграм

Скорее, для самых загадочных знаков зодиака подойдет что-то легкое и необычное, как для шашлыка.

Водолеи любят во всем оригинальность и быть не такими, как все. И пока кто-то будет есть мясной шашлык, они будут свысока наблюдать и жевать рыбу.

Рыбы очень любят есть все, что живет в воде. Хотя все под настроение. Они немного похожи в Водолеями, любят, чтобы на них все обращали внимание, так что скумбрия на гриле станет очередным отличительным жестом Рыб.

И к шашлыку обязательно приготовьте соус. Сразу четыре рецепта найдете в этом материале.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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