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Камамбер в тесте с фруктами – супербыстрый рецепт для романтического ужина

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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20 января, 20:15
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Кроме сыра, нужно слоеное бездрожжевое тесто, груша, ягоды, немного орехов и меда, а также 20 минут времени. Последний штрих – несколько щепоток корицы сверху хрустящей корочки
Камамбер в тесте
Камамбер в тесте / Фото: instagram.com/domarestoran/

В целом, когда в холодильнике есть слоеное тесто и сыр, то можно не беспокоиться, чем накормить внезапных гостей.

Другое дело, когда вы готовитесь к романтическому ужину. Здесь нужно обстоятельней подойти к процессу.

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Камамбер сам по себе хорош, но максимально красив он бывает, когда попадает под влияние высокой температуры.

Тогда он начинает медленно растекаться по тарелке, слегка теряя свой характерный запах.

Тонкая корочка из слоеного теста будет слегка его придерживать, а груши и ягоды отлично подчеркнут вкус.

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Рецепт взят со страницы фудблогера narisovano.

Камамбер в тесте с фруктами

Камамбер в тесте с фруктами
Камамбер в тесте с фруктами / Фото: instagram.com/narisovano/

Ингредиенты:

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  • лист слоеного бездрожжевого теста;
  • головка камамбера;
  • 2 груши;
  • мед;
  • ягоды, орехи;
  • несколько щепоток корицы;
  • сливочное масло для смазывания формы.

Как приготовить несложные сырные шарики с беконом и фундуком – узнаете здесь.

Как приготовить:

  1. Тесто разморозить и растянуть. Завернуть сыр в тесто.
  2. Груши помыть и нарезать слайсами, сердцевину убрать. Орехи поломать.
  3. Форму смазать маслом. Выложить в центр сыр, добавить груши, ягоды. Присыпать орехами. Полить медом и присыпать корицей.
  4. Выпекать при 180 градусах около 20 минут.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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