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Карамельные черепахи из 5 ингредиентов – впечатляющий рецепт десерта

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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18 февраля, 12:26
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Предлагается взять пекан, но вполне могут подойти грецкие с удлиненным ядром. Шоколад лучше брать темный, с молочным будет слишком сладко
Десерт карамельные черепахи
Десерт карамельные черепахи / Фото: www.mashed.com

Эти очень симпатичные "черепашки" из серии легких и вкусных десертов. Об одном таком – ленивом тирамису – мы рассказывали.

Этот рецепт нашли на сайте Мashed.com. Авторы десерта предлагают взять пекан, который очень похож по структуре на грецкий орех.

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Важно, чтобы форма ядер была ближе к продолговатой.

Десерт карамельные черепахи

Десерт карамельные черепахи
Десерт карамельные черепахи / Фото: www.mashed.com

Ингредиенты:

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  • 1 стакан сахара;
  • 50 мл густых сливок;
  • 6 ст. л. сливочного масла;
  • 150 г шоколада;
  • пекан или грецкие орехи.

А здесь найдете рецепт восточного десерта басбусы или арабского манника.

Как приготовить:

  1. Нагреть сахар в кастрюле на среднем огне, пока он не растает. Как только он растает, снять с огня и добавить сливочное масло. Хорошо перемешать.
  2. Добавить густые сливки и хорошо перемешать. Дать немного остыть.
  3. Застелить фольгой противень. Поместить орехи в форме буквы "х".
  4. На каждую "черепашку" положить по чайной ложке карамели.
  5. Растопить шоколад на водяной бане и выложить шоколад сверху карамели.
  6. Отправить в холодильник на 30 минут.

Здесь смотрите подробней, как сделать этот замечательный десерт.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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