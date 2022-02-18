Карамельные черепахи из 5 ингредиентов – впечатляющий рецепт десерта

Эти очень симпатичные "черепашки" из серии легких и вкусных десертов. Об одном таком – ленивом тирамису – мы рассказывали.
Этот рецепт нашли на сайте Мashed.com. Авторы десерта предлагают взять пекан, который очень похож по структуре на грецкий орех.
Важно, чтобы форма ядер была ближе к продолговатой.
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Десерт карамельные черепахи
Ингредиенты:
- 1 стакан сахара;
- 50 мл густых сливок;
- 6 ст. л. сливочного масла;
- 150 г шоколада;
- пекан или грецкие орехи.
А здесь найдете рецепт восточного десерта басбусы или арабского манника.
Как приготовить:
- Нагреть сахар в кастрюле на среднем огне, пока он не растает. Как только он растает, снять с огня и добавить сливочное масло. Хорошо перемешать.
- Добавить густые сливки и хорошо перемешать. Дать немного остыть.
- Застелить фольгой противень. Поместить орехи в форме буквы "х".
- На каждую "черепашку" положить по чайной ложке карамели.
- Растопить шоколад на водяной бане и выложить шоколад сверху карамели.
- Отправить в холодильник на 30 минут.
Здесь смотрите подробней, как сделать этот замечательный десерт.