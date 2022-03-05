Картофель мафрум из Израиля – обжаривается, потом тушится в томатной пасте

Картофель мафрум / Фото: instagram.com/viva.eda
Мафрум – это очень популярное блюдо в Израиле и очень напоминает колумбийский фаршированный картофель.
Но разница есть – мафрум, после того, как обжарится с фаршем в кляре, заливается томатным соусом и тушится в течение одного часа.
Рецепт от фудблогера viva.eda.
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Картофель мафрум
Картофель мафрум / Фото: instagram.com/viva.eda
Ингредиенты:
- картофель – 8-10 шт.;
- фарш – 300 г;
- чеснок – 3 зуб.;
- томатная паста;
- мука;
- лук;
- специи в фарш – чили, кориандр, корица, черный перец;
- специи в заливку -чили, белый перец, мускатный орех;
- зелень.
Для кляра:
- яйца – 2 шт.;
- томатная паста – 2 ст. л.
Как готовят картофельный гуляш в Хорватии и Словении – читайте здесь.
Как приготовить:
- Картошку очистить, отрезать концы для устойчивости, разрезать не до конца кармашками, с одной картошки получится несколько кармашков. Замочить в соленой воде на 20 минут. Остатки картошки натереть.
- Мелко порезать репчатый лук, петрушку порубить, чеснок выдавить. Добавить в фарш тертый картофель, лук, чеснок и зелень петрушки, добавить яйцо, специи и соль и все тщательно вымесить.
- Нафаршировать кармашки плотно.
- Сделать яичный кляр с томатной пастой. Разогреть масло для жарки. Обмакнуть картофель в кляре, обвалять в муке и обжарить на среднем огне до золотистой корочки со всех сторон.
- Для заливки обжарить лук с томатной пастой, добавить немного воды и соль.
- Картофель залить соусом и тушить до готовности около одного часа. Подавать с зеленью.