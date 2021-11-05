Картофель на день рождения – 3 неожиданно оригинальных решения

Обычно с картофелем по праздничному поводу происходит так: он превращается в пюре, готовится по-деревенски или запекается с мясом.
Нет, можно, конечно, взять рецепт из других стран. Например, нидерландское пюре стампот. Оно классное, но больше для дружеских посиделок. Ко дню рождения нужно приготовить действительно оригинальный картофель.
"Буланжер" от nikiforova_com – это аппетитное французское блюдо, когда картофель красиво запекается в молоке со сливочным маслом. Картофель с креветками от yanabelayaya нужно предварительно отварить.
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"Отмороженная" картошка от eda_foodblog варится, затем замораживается и запекается.
"Отмороженный" картофель
Ингредиенты:
- 1 кг картофель;
- 50-70 мл масло растительное;
- соль, перец, специи – по вкусу.
Как приготовить:
- Картофель очистить и отварить в подсоленной воде 5-8 минут после закипания. Дать остыть и завернуть в пищевую пленку.
- На каждой сделать ножом "сетку" и отправить на час в морозилку. Для замораживания можно использовать плотные пакеты.
- В растительное масло добавить соль, перец и другие специи, развернуть картофель и обмакнуть каждый в масле.
- Смазать противень маслом и выложить картофель.
- Запекать разогретой до 200 градусов в течение 30 минут. За это время ее нужно 3-4 раза перевернуть, чтоб она запеклась равномерно.
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Картофель, запеченный с креветками
Ингредиенты:
- 6-7 некрупных картофелин;
- 400 г свежемороженых креветок;
- 1 стакан сливок 10%;
- 150 г твердого сыра;
- соль, перец, итальянские травы – по вкусу.
Как приготовить:
- Креветки разморозить и очистить. Картофель в мундире отварить до полуготовности в подсоленной воде. Дать немного остыть.
- Выложить в форму для запекания и прижать руками, чтобы кожура лопнула. Сверху выложить креветки.
- Для заливки смешать сливки, тертый сыр и специи по вкусу. Вылить сверху.
- Запекать 25-30 минут при 180 градусах.
Картофель "Буланжер"
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Ингредиенты:
- 1 кг картофеля;
- 1 луковица;
- по 1 ст. молока, овощного бульона;
- 50 г сливочного масла и 10 г для смазывания формы;
- соль, перец;
- приправа для блюд из картофеля.
Как приготовить:⠀
- Картофель очистить и максимально тонко нарезать кружочками. Лук нарезать кольцами.
- Форму смазать маслом и уложить слоями картофель, затем – лук. До самого верха заполнять форму не стоит, так как при выпекании заливка может вытекать.
- Смешать молоко, овощной бульон, добавить приправы, соль, перец и залить картофель.
- Выпекать 45 минут, под фольгой и еще 45 минут без фольги при 180 градусах.
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