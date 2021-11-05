Картофель на день рождения – 3 неожиданно оригинальных решения

Это изысканный "Буланжер", когда картошка тонко нарезается и запекается в молоке и сливочном масле. Также есть "Отмороженный" картофель, с хрустящей корочкой, а внутри – как пюре

Рецепты картофеля на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

Обычно с картофелем по праздничному поводу происходит так: он превращается в пюре, готовится по-деревенски или запекается с мясом.

Нет, можно, конечно, взять рецепт из других стран. Например, нидерландское пюре стампот. Оно классное, но больше для дружеских посиделок. Ко дню рождения нужно приготовить действительно оригинальный картофель.

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"Буланжер" от nikiforova_com – это аппетитное французское блюдо, когда картофель красиво запекается в молоке со сливочным маслом. Картофель с креветками от yanabelayaya нужно предварительно отварить.

"Отмороженная" картошка от eda_foodblog варится, затем замораживается и запекается.

"Отмороженный" картофель

"Отмороженный" картофель / Фото: instagram.com/eda_foodblog/

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Ингредиенты:

1 кг картофель;

50-70 мл масло растительное;

соль, перец, специи – по вкусу.

Как приготовить:

Картофель очистить и отварить в подсоленной воде 5-8 минут после закипания. Дать остыть и завернуть в пищевую пленку. На каждой сделать ножом "сетку" и отправить на час в морозилку. Для замораживания можно использовать плотные пакеты. В растительное масло добавить соль, перец и другие специи, развернуть картофель и обмакнуть каждый в масле. Смазать противень маслом и выложить картофель. Запекать разогретой до 200 градусов в течение 30 минут. За это время ее нужно 3-4 раза перевернуть, чтоб она запеклась равномерно.

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Картофель, запеченный с креветками

Картофель, запеченный с креветками / Фото: instagram.com/yanabelayaya/

Ингредиенты:

6-7 некрупных картофелин;

400 г свежемороженых креветок;

1 стакан сливок 10%;

150 г твердого сыра;

соль, перец, итальянские травы – по вкусу.

Как приготовить:

Креветки разморозить и очистить. Картофель в мундире отварить до полуготовности в подсоленной воде. Дать немного остыть. Выложить в форму для запекания и прижать руками, чтобы кожура лопнула. Сверху выложить креветки. Для заливки смешать сливки, тертый сыр и специи по вкусу. Вылить сверху. Запекать 25-30 минут при 180 градусах.

Картофель "Буланжер"

Картофель "Буланжер" / Фото: instagram.com/nikiforova_com

1 кг картофеля;

1 луковица;

по 1 ст. молока, овощного бульона;

50 г сливочного масла и 10 г для смазывания формы;

соль, перец;

приправа для блюд из картофеля.

Ингредиенты:

Как приготовить:⠀