Картофель "Шато", которым кормили богатых пассажиров "Титаника" (фото)

Если до недавнего времени вы думали, что картофель для французов – еда второстепенная, то нет. Во Франции для нее существуют десятки неповторимых рецептов.
Возможно, картофель не едят каждый день и даже раз в неделю, но мастерства в ее приготовлении они достигли.
Говорят, "Шато" кормили богатых пассажиров "Титаника". Правда, вырезали из каждого клубня что-то похожее на бриллиант.
В рецепте от chezlerevefrancais.com картошка просто чистится, затем слегка обжаривается с чесноком и в конце запекается. Так ее готовят во Франции сегодня.
Молодой картофель "Шато"
Ингредиенты:
- 800 г молодого картофеля;
- 3 очищенных зубчика чеснока;
- 90 г сливочного масла;
- 1 ст. л. оливкового масла;
- по 1 ч. л. соли, перца;
- 2 ст. л. нарезанной петрушки.
Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 190 градусов.
- Очистите картофель и оботрите полотенцем.
- Положите сливочное масло, оливковое масло, чеснок, приправы и картофель в сковороду с толстым дном, которую можно использовать в духовке.
- Готовьте на среднем огне от 5 до 10 минут, время от времени слегка помешивая.
- Поместите картофель в духовку на 30 минут или пока он не станет хрустящим и нежным. Уберите чеснок.
- Положите на сервировочную тарелку и полейте маслом со сковороды.
- Посыпьте петрушкой и подавайте.
Как в Нидерландах готовят картофельное пюре – узнаете здесь.