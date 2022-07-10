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Картофель "Шато", которым кормили богатых пассажиров "Титаника" (фото)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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10 июля, 16:57
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Нужно постараться подобрать молодые клубни примерно одинакового размера, так красивее. Эту картошку не стыдно подать гостям на праздники
Рецепт картофеля "Шато"
Рецепт картофеля "Шато"

Если до недавнего времени вы думали, что картофель для французов – еда второстепенная, то нет. Во Франции для нее существуют десятки неповторимых рецептов.

Возможно, картофель не едят каждый день и даже раз в неделю, но мастерства в ее приготовлении они достигли.

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Говорят, "Шато" кормили богатых пассажиров "Титаника". Правда, вырезали из каждого клубня что-то похожее на бриллиант.

В рецепте от chezlerevefrancais.com картошка просто чистится, затем слегка обжаривается с чесноком и в конце запекается. Так ее готовят во Франции сегодня.

Молодой картофель "Шато"

Молодой картофель "Шато"
Молодой картофель "Шато" / Фото: chezlerevefrancais.com

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Ингредиенты:

  • 800 г молодого картофеля;
  • 3 очищенных зубчика чеснока;
  • 90 г сливочного масла;
  • 1 ст. л. оливкового масла;
  • по 1 ч. л. соли, перца;
  • 2 ст. л. нарезанной петрушки.

Как приготовить:

  1. Разогрейте духовку до 190 градусов.
  2. Очистите картофель и оботрите полотенцем.
  3. Положите сливочное масло, оливковое масло, чеснок, приправы и картофель в сковороду с толстым дном, которую можно использовать в духовке.
  4. Готовьте на среднем огне от 5 до 10 минут, время от времени слегка помешивая.
  5. Поместите картофель в духовку на 30 минут или пока он не станет хрустящим и нежным. Уберите чеснок.
  6. Положите на сервировочную тарелку и полейте маслом со сковороды.
  7. Посыпьте петрушкой и подавайте.

Как в Нидерландах готовят картофельное пюре – узнаете здесь.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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