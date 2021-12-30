Рецепт пюре с сулугуни – оно тянется за вилкой на 30 сантиметров

Все благодаря огромному количества сулугуни. Он, нарезанный, вводится в уже готовое картофельное пюре и растворяется в нем. Подавать ташмиджаби лучше в глиняной посуде порционно

Картофельное пюре ташмиджаби / Фото: instagram.com/xatia.imereli/

Все, где присутствует сулугуни, – это грузинская кухня. Этот сыр придумали и очень любят там. С ним готовят не только сытные омлеты, его, как выяснилось, добавляют в картофельное пюре.

Обычное блюдо очень быстро превращается в настоящее гастрономическое шоу – за вилкой тянутся ароматные нити сулугуни.

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Весь процесс приготовления ташмиджаби состоит из его постоянного помешивания на огне.

Рецепт найден на странице фудблогера из Грузии xatia.imereli.

Картофельное пюре ташмиджаби

Ингредиенты:

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Картофель – 1 кг ⠀⠀ ⠀⠀

Сыр сулугуни – 550 г ⠀ ⠀⠀

Молоко – 250 мл ⠀ ⠀⠀

Сливочное масло – 50 г ⠀ ⠀⠀

Соль – по вкусу ⠀⠀⠀⠀

Как приготовить: