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Рецепт пюре с сулугуни – оно тянется за вилкой на 30 сантиметров

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
30 декабря, 17:20
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Все благодаря огромному количества сулугуни. Он, нарезанный, вводится в уже готовое картофельное пюре и растворяется в нем. Подавать ташмиджаби лучше в глиняной посуде порционно
Картофельное пюре ташмиджаби
Картофельное пюре ташмиджаби / Фото: instagram.com/xatia.imereli/

Все, где присутствует сулугуни, – это грузинская кухня. Этот сыр придумали и очень любят там. С ним готовят не только сытные омлеты, его, как выяснилось, добавляют в картофельное пюре.

Обычное блюдо очень быстро превращается в настоящее гастрономическое шоу – за вилкой тянутся ароматные нити сулугуни.

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Весь процесс приготовления ташмиджаби состоит из его постоянного помешивания на огне.

Рецепт найден на странице фудблогера из Грузии xatia.imereli.

Картофельное пюре ташмиджаби

Ингредиенты:

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  • Картофель – 1 кг ⠀⠀ ⠀⠀
  • Сыр сулугуни – 550 г ⠀ ⠀⠀
  • Молоко – 250 мл ⠀ ⠀⠀
  • Сливочное масло – 50 г ⠀ ⠀⠀
  • Соль – по вкусу ⠀⠀⠀⠀

Как приготовить:

  1. Очищенный картофель отварить до полной готовности в подсоленной воде. Слить воду. ⠀⠀⠀⠀
  2. Сделать пюре и добавить сливочное масло. Кастрюлю с пюре поставить на медленный огонь. Постоянно помешивать.⠀⠀⠀
  3. Сулугуни нарезать на небольшие кусочки. Добавить в пюре. Интенсивно перемешать, чтобы сыр расплавился и смешался с картошкой. ⠀⠀⠀⠀
  4. Добавить горячее молоко, помешивая пюре. Добавить соль по вкусу.

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Ирина Маслова
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