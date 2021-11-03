Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Реал - Шахтер: онлайн Реал - Шахтер: онлайн 🎡 Обновление Кабмина 😷 Киев в красной зоне 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Салаты с виноградом

Сезонная запеканка

Напитки осени

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Картофельное пюре стампот – за что его любят в Нидерландах и рецепт

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
3 ноября, 13:45
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Это не просто гарнир, это полноценное блюдо, особо популярное в осенне-зимний период. Для этого рецепта нужны бекон и лук-порей, для подачи – немного сыра бри
Картофельное пюре стампот
Картофельное пюре стампот / Фото: instagram.com/kseffora

Голландцы считают это пюре национальным достоянием. Его, как и вкуснейшее пюре из Ирландии – чамп, – сложно назвать гарниром. Это действительно полноценное блюдо.

К картофельному пюре, кроме масла и молока, добавляются минимум два ингредиента. В основном это салатный цикорий, лук-порей, брокколи, шпинат.

Реклама

Фудблогер kseffora предлагает приготовить стампот с луком-пореем и беконом. В рецепте есть бри, уже з готовым пюре его можно немного подогреть в духовке.

Стампот с луком-пореем и бри

Ингредиенты:

  • 600 г картофеля;
  • 100 г бри;
  • 250 г бекона;
  • 200 г лука-порея;
  • 150 мл молока;
  • Горсть грецких орехов;
  • 20 г сливочного масла, соль, перец, специи.

Как приготовить:

Реклама
  1. Отварить нарезанные на кубики картофель в течение 15-20 минут.
  2. Тем временем обжарить бекон без масла. Через 2 минуты добавить нарезанный лук и обжарить до золотистого цвета.
  3. Слить воду с картофеля, растолочь и добавить масло, молоко и специи. Тщательно перемешать.
  4. К луку и бекону добавить половину грецких орехов, перемешать и добавить к картофелю.
  5. Украсить орехами, бри и подавать.

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Тест редакции
Звездная пицца
Мы продегустировали 3 вида DZIDZIO PIZZA
Честный отзыв
Любишь итальянскую кухню?
Готовить пиццу
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Готовим ужин сегодня
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять