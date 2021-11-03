Картофельное пюре стампот – за что его любят в Нидерландах и рецепт

Голландцы считают это пюре национальным достоянием. Его, как и вкуснейшее пюре из Ирландии – чамп, – сложно назвать гарниром. Это действительно полноценное блюдо.
К картофельному пюре, кроме масла и молока, добавляются минимум два ингредиента. В основном это салатный цикорий, лук-порей, брокколи, шпинат.
Фудблогер kseffora предлагает приготовить стампот с луком-пореем и беконом. В рецепте есть бри, уже з готовым пюре его можно немного подогреть в духовке.
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Стампот с луком-пореем и бри
Ингредиенты:
- 600 г картофеля;
- 100 г бри;
- 250 г бекона;
- 200 г лука-порея;
- 150 мл молока;
- Горсть грецких орехов;
- 20 г сливочного масла, соль, перец, специи.
Как приготовить:
- Отварить нарезанные на кубики картофель в течение 15-20 минут.
- Тем временем обжарить бекон без масла. Через 2 минуты добавить нарезанный лук и обжарить до золотистого цвета.
- Слить воду с картофеля, растолочь и добавить масло, молоко и специи. Тщательно перемешать.
- К луку и бекону добавить половину грецких орехов, перемешать и добавить к картофелю.
- Украсить орехами, бри и подавать.
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