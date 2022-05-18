Картофельные блины на завтрак – получаются тонкими, но сытными

Рецептов блинов не счесть, их готовят на кефире и майонезе. Для этих, картофельных, нужно теплое молоко. Можно использовать воду, но с молоком сытнее и вкуснее.
Картошку нужно отварить и растолочь в пюре, на нем тесто будет замешиваться. Это универсальные блины, в них можно завернуть жареные грибы, вареные яйца, начинку из рыбных консервов.
Как говорит автор рецепта elena_dobroslavinaпо консистенции тесто будет как жидкая сметана. Если будет слишком густое, добавьте немного теплой воды или молока.
Картофельные блины на молоке
Ингредиенты:
- картофель – 3 шт.;
- теплое молоко – 250-300 мл;
- мука – 200-250 г;
- яйца – 3 шт.;
- карри – 2 ч. л.;
- соль – 0,5 ч. л.;
- чеснок – 1 зуб.;
- укроп, зеленый лук, молотый перец;
- растительное масло – 4 ст. л.
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Как приготовить:
- Картофель отварить в соленой воде до готовности и растолочь в пюре.
- В миску вылить теплое молоко и растворить карри и соль, вбить яйца, добавить картофельное пюре, пропущенный через пресс чеснок, мелкорубленный укроп, растительное масло и хорошо перемешать венчиком.
- Добавлять муку, постоянно помешивая. Дать тесту немного постоять и жарить на растительном масле.
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