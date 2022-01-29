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"Картофельные поросята" со свининой – рецепт сытного эстонского блюда

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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29 января, 18:05
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По сути, это картофельные крокеты со свининой внутри. Мясо должно быть постным и крупно нарезанным. Жареный кусочек попадет в пюре и запечется в духовке
"Картофельные поросята" со свининой
"Картофельные поросята" со свининой / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

Блюда из мяса в Эстонии – это прежде всего праздник. Свинина там дорогая, да и сама страна морская, там больше выступают по рыбе. Но тем не менее, из мяса эстонцы готовят. Чего стоит красивый рулет "Длинный мальчик".

Картулипорсс, что можно перевести, как "поросята в тесте", блюдо давно известное. О нем писал Вильям Похлебкин.

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Мясо нарезается крупными кусочками, обжаривается, а потом попадает в оболочку из картофельного пюре.

В отличие от крокетов, "поросята" не жарятся во фритюре, а запекаются. Это делает их хоть и не намного, но не такими тяжелыми для организма.

В оригинальном рецепте к картофелю нужно добавить стакан сметаны или 0,75 стакана молока.

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Фудблогер vinegretteblog, которая воспроизвела это старое блюдо, советует не придерживаться оригинального рецепта. Иначе тесто будет слишком жидким и сформировать "поросят" не получится.

Обратите внимание, перца и других специй нет, только соль. Дело в том, что в Эстонии специи и перец не в фаворе. Так что добавляйте их по своему вкусу.

"Картофельные поросята" со свининой

"Картофельные поросята" со свининой
"Картофельные поросята" со свининой / Фото: instagram.com/zhanna.gotovit

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Ингредиенты:

  • постная свинина – 500 г;
  • картофельное пюре – 1,2-1,5 кг;
  • яйца – 2 шт.;
  • сметана – 2-3 ст. л.;
  • теплое молоко – 50 мл;
  • мука – 2-3 ст. л. + на обвалку;
  • соль.

И еще одно блюдо эстонской кухни – салат "Росолье" со свеклой и селедкой найдете здесь.

Как приготовить:

  1. Нарежьте свинину на кусочки размером со спичечный коробок и обжарьте с обеих сторон до полуготовности (без масла).
  2. Отварите картофель, в пюре добавьте сметану, 1 яйцо, муку и молоко, перемешайте. Должно получиться мягкое эластичное и не слишком жидкое пюре, чтобы можно было из него лепить.
  3. Оберните каждый кусочек свинины пюре и сформируйте "пирожок". Следите, чтобы не было дырок.
  4. Обваляйте каждый "пирожок" в муке, затем в слегка взбитом яйце и выложите на противень.
  5. Запекайте в духовке при температуре 180 градусов до легкого зарумянивания 15-20 минут.
  6. Готовые картулипорсс подавайте горячими со сметаной.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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