"Картофельные поросята" со свининой – рецепт сытного эстонского блюда

Блюда из мяса в Эстонии – это прежде всего праздник. Свинина там дорогая, да и сама страна морская, там больше выступают по рыбе. Но тем не менее, из мяса эстонцы готовят. Чего стоит красивый рулет "Длинный мальчик".
Картулипорсс, что можно перевести, как "поросята в тесте", блюдо давно известное. О нем писал Вильям Похлебкин.
Мясо нарезается крупными кусочками, обжаривается, а потом попадает в оболочку из картофельного пюре.
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В отличие от крокетов, "поросята" не жарятся во фритюре, а запекаются. Это делает их хоть и не намного, но не такими тяжелыми для организма.
В оригинальном рецепте к картофелю нужно добавить стакан сметаны или 0,75 стакана молока.
Фудблогер vinegretteblog, которая воспроизвела это старое блюдо, советует не придерживаться оригинального рецепта. Иначе тесто будет слишком жидким и сформировать "поросят" не получится.
Обратите внимание, перца и других специй нет, только соль. Дело в том, что в Эстонии специи и перец не в фаворе. Так что добавляйте их по своему вкусу.
"Картофельные поросята" со свининой
Ингредиенты:
- постная свинина – 500 г;
- картофельное пюре – 1,2-1,5 кг;
- яйца – 2 шт.;
- сметана – 2-3 ст. л.;
- теплое молоко – 50 мл;
- мука – 2-3 ст. л. + на обвалку;
- соль.
И еще одно блюдо эстонской кухни – салат "Росолье" со свеклой и селедкой найдете здесь.
Как приготовить:
- Нарежьте свинину на кусочки размером со спичечный коробок и обжарьте с обеих сторон до полуготовности (без масла).
- Отварите картофель, в пюре добавьте сметану, 1 яйцо, муку и молоко, перемешайте. Должно получиться мягкое эластичное и не слишком жидкое пюре, чтобы можно было из него лепить.
- Оберните каждый кусочек свинины пюре и сформируйте "пирожок". Следите, чтобы не было дырок.
- Обваляйте каждый "пирожок" в муке, затем в слегка взбитом яйце и выложите на противень.
- Запекайте в духовке при температуре 180 градусов до легкого зарумянивания 15-20 минут.
- Готовые картулипорсс подавайте горячими со сметаной.