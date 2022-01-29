"Картофельные поросята" со свининой – рецепт сытного эстонского блюда

По сути, это картофельные крокеты со свининой внутри. Мясо должно быть постным и крупно нарезанным. Жареный кусочек попадет в пюре и запечется в духовке

"Картофельные поросята" со свининой / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

Блюда из мяса в Эстонии – это прежде всего праздник. Свинина там дорогая, да и сама страна морская, там больше выступают по рыбе. Но тем не менее, из мяса эстонцы готовят. Чего стоит красивый рулет "Длинный мальчик".

Картулипорсс, что можно перевести, как "поросята в тесте", блюдо давно известное. О нем писал Вильям Похлебкин.

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Мясо нарезается крупными кусочками, обжаривается, а потом попадает в оболочку из картофельного пюре.

В отличие от крокетов, "поросята" не жарятся во фритюре, а запекаются. Это делает их хоть и не намного, но не такими тяжелыми для организма.

В оригинальном рецепте к картофелю нужно добавить стакан сметаны или 0,75 стакана молока.

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Фудблогер vinegretteblog, которая воспроизвела это старое блюдо, советует не придерживаться оригинального рецепта. Иначе тесто будет слишком жидким и сформировать "поросят" не получится.

Обратите внимание, перца и других специй нет, только соль. Дело в том, что в Эстонии специи и перец не в фаворе. Так что добавляйте их по своему вкусу.

"Картофельные поросята" со свининой

"Картофельные поросята" со свининой / Фото: instagram.com/zhanna.gotovit

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Ингредиенты:

постная свинина – 500 г;

картофельное пюре – 1,2-1,5 кг;

яйца – 2 шт.;

сметана – 2-3 ст. л.;

теплое молоко – 50 мл;

мука – 2-3 ст. л. + на обвалку;

соль.

И еще одно блюдо эстонской кухни – салат "Росолье" со свеклой и селедкой найдете здесь.

Как приготовить: