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Картофельный пирог на сковороде из двух ингредиентов – идеально для завтрака

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
26 октября, 07:01
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Эти два ингредиента – картофель непосредственно и сыр. Идеально, если это будет пармезан, но можно заменить другим твердым. Отварной картофель нужно будет натереть
Картофельный пирог
Картофельный пирог / Фото: www.bonappetit.com

Это тот случай, когда можно вкусно и быстро утилизировать отварной картофель, который не был съеден накануне.

Авторы рецепта обещают, что пирога из этого количества ингредиентов хватит на 6-8 порций. И даже если он останется после того, как вы его подогреете, вкус нисколько не ухудшится. Подавайте пирог со сметаной или греческим йогуртом с зеленью.

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Картофельный пирог

Ингредиенты:

  • 12 шт. картофеля;
  • 70 г пармезана или другого тертого сыра;
  • соль, перец, специи;
  • оливковое масло.

Как приготовить:

  1. Отварите очищенный картофель целым в соленой воде. Натрите на крупной терке и смешайте с тертым сыром, солью, перцем и специями по вкусу.
  2. Нагрейте масло в сковороде, добавьте картофель и распределите по поверхности лопаткой. Готовьте 7-9 минут. Уберите пирог на тарелку.
  3. Налейте еще оливкового масла в сковороду и положите пирог обжаренной стороной вверх. Готовьте 5-7 минут.
  4. Посыпьте пармезаном и перцем.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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