Картофельный пирог на сковороде из двух ингредиентов – идеально для завтрака

Это тот случай, когда можно вкусно и быстро утилизировать отварной картофель, который не был съеден накануне.
Авторы рецепта обещают, что пирога из этого количества ингредиентов хватит на 6-8 порций. И даже если он останется после того, как вы его подогреете, вкус нисколько не ухудшится. Подавайте пирог со сметаной или греческим йогуртом с зеленью.
Картофельный пирог
Ингредиенты:
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- 12 шт. картофеля;
- 70 г пармезана или другого тертого сыра;
- соль, перец, специи;
- оливковое масло.
Как приготовить:
- Отварите очищенный картофель целым в соленой воде. Натрите на крупной терке и смешайте с тертым сыром, солью, перцем и специями по вкусу.
- Нагрейте масло в сковороде, добавьте картофель и распределите по поверхности лопаткой. Готовьте 7-9 минут. Уберите пирог на тарелку.
- Налейте еще оливкового масла в сковороду и положите пирог обжаренной стороной вверх. Готовьте 5-7 минут.
- Посыпьте пармезаном и перцем.
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