Картофельный суп по-польски – для сытости используются колбаса

Варить суп можно на овощном или мясном бульоне. Желательно, чтобы колбаса была копченая

Картофельный суп по-польски с колбасой / Фото: www.kitchenstories.com

Такие супы, то есть те, в которых есть колбаса или сосиски, готовят не только в Польше. Об одном таком, итальянском, мы писали.

Здесь же на полтора литра бульона или воды нужно 800 граммов картофеля и 300 граммов колбасы.

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Начинайте готовить его в кастрюле. В ней обжариваются все ингредиенты, потом заливаются теплым бульоном.

Сливки или сметану добавьте в самом конце. Подавайте суп со свежей зеленью. Встречаются варианты подачи польского картофельного супа с вареным яйцом.

Рецепт с канала Всегда Вкусно!

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Картофельный суп по-польски

Картофельный суп по-польски / Фото: Всегда Вкусно!

Ингредиенты на 1,6 литра супа:

колбаса копченая – 300 г;

картофель – 800 г;

лук – 200 г;

морковь – 150 г;

чеснок – 3 зубчика;

сливки 23% – 200 мл;

растительное масло – 2 ст. л.;

майоран сушеный – 2 ч. л.;

лавровый лист – 1 шт.;

перец, соль.

В Греции готовят наваристый суп фасоладу. Основной ингредиент – фасоль.

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Как приготовить: