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Картофельный суп по-польски – для сытости используются колбаса

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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30 марта, 14:11
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Варить суп можно на овощном или мясном бульоне. Желательно, чтобы колбаса была копченая
Картофельный суп по-польски с колбасой
Картофельный суп по-польски с колбасой / Фото: www.kitchenstories.com

Такие супы, то есть те, в которых есть колбаса или сосиски, готовят не только в Польше. Об одном таком, итальянском, мы писали.

Здесь же на полтора литра бульона или воды нужно 800 граммов картофеля и 300 граммов колбасы.

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Начинайте готовить его в кастрюле. В ней обжариваются все ингредиенты, потом заливаются теплым бульоном.

Сливки или сметану добавьте в самом конце. Подавайте суп со свежей зеленью. Встречаются варианты подачи польского картофельного супа с вареным яйцом.

Рецепт с канала Всегда Вкусно!

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Картофельный суп по-польски

Картофельный суп по-польски
Картофельный суп по-польски / Фото: Всегда Вкусно!

Ингредиенты на 1,6 литра супа:

  • колбаса копченая – 300 г;
  • картофель – 800 г;
  • лук – 200 г;
  • морковь – 150 г;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • сливки 23% – 200 мл;
  • растительное масло – 2 ст. л.;
  • майоран сушеный – 2 ч. л.;
  • лавровый лист – 1 шт.;
  • перец, соль.

В Греции готовят наваристый суп фасоладу. Основной ингредиент – фасоль.

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Как приготовить:

  1. Нарезать лук и обжарить на растительном масле 3-4 минуты. Добавить нарезанную морковь.
  2. Нарезать картофель, очистить колбасу и нарезать мелко.
  3. К луку и моркови добавить колбасу и картофель. Готовить 5-7 минут.
  4. Добавить пропущенный через пресс чеснок. Добавить майоран, перемешать и готовить 2 минуты на среднем огне.
  5. Добавить лавровый лист, майоран, соль и перец. Влить бульон, перемешать и довести до кипения. Готовить 15 минут на слабом огне.
  6. Выключить огонь, добавить сливки, перемешать. Готовить 3 минуты.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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