Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Суд над Порошенко 🌊 Крещение-2022 ✈ Блинкен в Украине 🔔 Угроза войны с Россией

Ужин за полчаса

Крабовые палочки

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Кекс с авокадо, бананом и орехами – простой рецепт ароматной выпечки

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 января, 08:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вкус авокадо, как уверяет автор кекса, не чувствуется совсем. Скорее, он придает выпечке легкость и нежность. Идеально, если будут фисташки, но можно использовать и другие орехи
Кекс с авокадо, бананом и орехами
Кекс с авокадо, бананом и орехами / Фото: instagram.com/narisovano/

Мы привыкли, что авокадо – это прежде всего тосты и салаты. Но этот полезный овощ отлично ведет себя в сырниках и, как выяснилось, в выпечке.

Для этого кекса авокадо нужно чуть больше ста граммов, он разминается вместе с бананом в кашицу, отчего практически не ощущается.

Реклама

При этом выпечка обладает привкусом банана и орехов. В этом случае – фисташек.

Фублогер narisovano уверяет, что вкус овоща не будет чувствоваться, а вот свою работу – сделать выпечку нежной и сочной – он выполнит на все сто.

Кекс с авокадо, бананом и орехами

Кекс с авокадо, бананом и орехами
Кекс с авокадо, бананом и орехами / Фото: instagram.com/narisovano/

Реклама

Ингредиенты:

  • 2 яйца С1;
  • половина среднего авокадо;
  • небольшой банан;
  • 100 г сахара;
  • 190 г муки;
  • 1,5 ч. л. разрыхлителя;
  • 70 г мягкого сливочного масла;
  • 100 г фисташек.

Авокадо очень удачно можно использовать и в вегетарианском оливье, его рецепт найдете здесь.

Как приготовить:

  1. Масло растереть, взбить с сахаром. Добавить по одному яйца, хорошо растирая.
  2. Авокадо размять с бананом в кашицу и добавить к яйцам. Перемешать.
  3. Фисташки очистить, крупно нарезать и всыпать к тесту. Вместо фисташек можно использовать грецкие орехи, фундук или миндаль. Перемешать.
  4. Муку смешать с разрыхлителем. Всыпать в тесто, перемешать.
  5. Форму смазать маслом, выложить тесто, разровнять. Выпекать при 180 градусах около 40 минут. Ориентируйтесь на сухую шпажку.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять