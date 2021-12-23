Кекс "Снежинка" – рецепт одного из популярных предновогодних десертов из прошлого

Этот кекс – вкуснейший представитель советской домашней выпечки. Он не был на слуху, как "Столичный" с изюмом.
То есть "Снежинка" не продавалась в магазинах, и хозяйки не адаптировали ее рецепт на своих кухнях.
Это настоящая домашняя выдумка. Причем пористая и сочная. Вместо муки – крахмал, остальную работу сделает сгущенка.
Далее по теме
Автор рецепта – zheludkova_ira – как видно на фото, украсила "Снежинку" шоколадной глазурью. Этого можно не делать. И так понятно, что кекс достаточно сладкий.
Кекс "Снежинка"
Ингредиенты:
- 1 яйцо;
- 1 банка сгущенки;
- цедра 1 лимона;
- 1/2 ч. л. соды, гашеной соком лимона;
- 6 ст. л. крахмала.
Как приготовить:
- Соединить все ингредиенты, вылить в смазанную сливочным маслом форму и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут.
Читайте также:
- Конвертики с творогом: рецепт выпечки, где мало теста и много начинки
- Рецепт хрустящих "Слоеных язычков", которые стоили когда-то 7 копеек
- "Наташкин пирог" с яблоками – рецепт из кулинарной книги 1982 года
- Печенье "Дружба" из детства: среди ингредиентов – одноименный плавленый сыр
- Новогодний десерт "Еловые шишки" без выпечки и из самых доступных продуктов