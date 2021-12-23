Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🚷 Дело Порошенко 🍾 Итоги года 2021 😷 Омикрон в Украине 🚀 Ультиматум России НАТО

Блюдо к празднику

Сезонная запеканка

Пост к Рождеству

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Кекс "Снежинка" – рецепт одного из популярных предновогодних десертов из прошлого

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
23 декабря, 10:14
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Многие могут помнить, что в свое время их пекли для сладких столов после школьных елок. "Снежинке" не нужна мука, она выпекается на сгущенке и крахмале. Украшается по вкусу
Кекс "Снежинка"
Кекс "Снежинка" / Фото: instagram.com/zheludkova_ira

Этот кекс – вкуснейший представитель советской домашней выпечки. Он не был на слуху, как "Столичный" с изюмом.

То есть "Снежинка" не продавалась в магазинах, и хозяйки не адаптировали ее рецепт на своих кухнях.

Реклама

Это настоящая домашняя выдумка. Причем пористая и сочная. Вместо муки – крахмал, остальную работу сделает сгущенка.

Автор рецепта – zheludkova_ira – как видно на фото, украсила "Снежинку" шоколадной глазурью. Этого можно не делать. И так понятно, что кекс достаточно сладкий.

Кекс "Снежинка"

Ингредиенты:

Реклама
  • 1 яйцо;
  • 1 банка сгущенки;
  • цедра 1 лимона;
  • 1/2 ч. л. соды, гашеной соком лимона;
  • 6 ст. л. крахмала.

Как приготовить:

  1. Соединить все ингредиенты, вылить в смазанную сливочным маслом форму и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут.

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Новогодний mood ​​
А вы соскучились по оливье? Наталия Орейро — ДА!
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира
Легко справляетесь с чисткой киви?
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять