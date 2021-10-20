Кексы "Паутинка" на Хэллоуин, которые захочется печь не только в этот праздник

Рецепт рассчитан на девять вкуснейших кексов. Нужно больше – удваивайте количество ингредиентов. Паутинки на выпечку наносятся с помощью кондитерского мешка, его можно сделать самостоятельно

Кексы "Паутинка" / Фото: www.bbc.co.uk/food

Хэллоуин, по сути, – это праздник сладостей. Поэтому кроме основных несладких блюд, стоит позаботиться и о десертах. Например, о кексах. Задача – максимально стилизовать их под хэллоуинские требования, то есть они должны мило пугать. Эти кексы с декором в виде паутины займут почетное место на праздничном столе.

Авторы рецепта уверяют, что из одного набора составляющих получится девять больших пышных кексов.

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Кексы "Паутинка"

Ингредиенты:

125 г муки;

25 г какао-порошка;

1½ ч. л. разрыхлителя;

по 150 г сахарной пудры, сливочного масла комнатной температуры;

1 яйцо;

8 ст. л. молока.

Для глазури из сливочного сыра:

50 г сливочного сыра;

25 г сливочного масла комнатной температуры;

125 г сахарной пудры;

½ ч. л. ванильной эссенции.

Для шоколадной глазури:

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25 г сахарной пудры;

1 ст. л. какао-порошка.

Как приготовить: