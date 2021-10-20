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Кексы "Паутинка" на Хэллоуин, которые захочется печь не только в этот праздник

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
20 октября, 16:56
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Рецепт рассчитан на девять вкуснейших кексов. Нужно больше – удваивайте количество ингредиентов. Паутинки на выпечку наносятся с помощью кондитерского мешка, его можно сделать самостоятельно
Кексы "Паутинка"
Кексы "Паутинка" / Фото: www.bbc.co.uk/food

Хэллоуин, по сути, – это праздник сладостей. Поэтому кроме основных несладких блюд, стоит позаботиться и о десертах. Например, о кексах. Задача – максимально стилизовать их под хэллоуинские требования, то есть они должны мило пугать. Эти кексы с декором в виде паутины займут почетное место на праздничном столе.

Авторы рецепта уверяют, что из одного набора составляющих получится девять больших пышных кексов.

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Кексы "Паутинка"

Ингредиенты:

  • 125 г муки;
  • 25 г какао-порошка;
  • 1½ ч. л. разрыхлителя;
  • по 150 г сахарной пудры, сливочного масла комнатной температуры;
  • 1 яйцо;
  • 8 ст. л. молока.

Для глазури из сливочного сыра:

  • 50 г сливочного сыра;
  • 25 г сливочного масла комнатной температуры;
  • 125 г сахарной пудры;
  • ½ ч. л. ванильной эссенции.

Для шоколадной глазури:

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  • 25 г сахарной пудры;
  • 1 ст. л. какао-порошка.

Как приготовить:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Приготовьте 8 бумажных формочек.
  2. Просейте муку, какао и разрыхлитель в миску. Добавьте сахар и масло и взбейте смесь до однородного состояния.
  3. Вмешайте яйцо и молоко, пока смесь не станет густой и однородной.
  4. Разложите смесь по формам на две трети и запекайте в духовке в течение 20-25 минут, проверяя готовность зубочисткой. Дайте остыть.
  5. Для глазури из сливочного сыра взбейте сливочный сыр и масло до однородной массы. Добавьте сахарную пудру и ваниль.
  6. Выложите глазурь на кексы, оставив расстояние от краев.
  7. Для шоколадной глазури просейте сахарную пудру и какао-порошок в миску. Добавьте 2 столовые ложки воды, чтобы образовалась гладкая густая глазурь.
  8. Перелейте смесь в кондитерский мешок. Его можно сделать самостоятельно из плотного пакета.
  9. Нарисуйте три круга на каждом кексе, проведите зубочисткой от центра к краю кекса через каждый круг с интервалом 2 см, чтобы получилась паутина.
  10. Отложите на 20 минут, чтобы глазурь застыла.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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