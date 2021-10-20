Кексы "Паутинка" на Хэллоуин, которые захочется печь не только в этот праздник

Хэллоуин, по сути, – это праздник сладостей. Поэтому кроме основных несладких блюд, стоит позаботиться и о десертах. Например, о кексах. Задача – максимально стилизовать их под хэллоуинские требования, то есть они должны мило пугать. Эти кексы с декором в виде паутины займут почетное место на праздничном столе.
Авторы рецепта уверяют, что из одного набора составляющих получится девять больших пышных кексов.
Кексы "Паутинка"
Ингредиенты:
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- 125 г муки;
- 25 г какао-порошка;
- 1½ ч. л. разрыхлителя;
- по 150 г сахарной пудры, сливочного масла комнатной температуры;
- 1 яйцо;
- 8 ст. л. молока.
Для глазури из сливочного сыра:
- 50 г сливочного сыра;
- 25 г сливочного масла комнатной температуры;
- 125 г сахарной пудры;
- ½ ч. л. ванильной эссенции.
Для шоколадной глазури:
- 25 г сахарной пудры;
- 1 ст. л. какао-порошка.
Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Приготовьте 8 бумажных формочек.
- Просейте муку, какао и разрыхлитель в миску. Добавьте сахар и масло и взбейте смесь до однородного состояния.
- Вмешайте яйцо и молоко, пока смесь не станет густой и однородной.
- Разложите смесь по формам на две трети и запекайте в духовке в течение 20-25 минут, проверяя готовность зубочисткой. Дайте остыть.
- Для глазури из сливочного сыра взбейте сливочный сыр и масло до однородной массы. Добавьте сахарную пудру и ваниль.
- Выложите глазурь на кексы, оставив расстояние от краев.
- Для шоколадной глазури просейте сахарную пудру и какао-порошок в миску. Добавьте 2 столовые ложки воды, чтобы образовалась гладкая густая глазурь.
- Перелейте смесь в кондитерский мешок. Его можно сделать самостоятельно из плотного пакета.
- Нарисуйте три круга на каждом кексе, проведите зубочисткой от центра к краю кекса через каждый круг с интервалом 2 см, чтобы получилась паутина.
- Отложите на 20 минут, чтобы глазурь застыла.