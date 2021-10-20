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Кетчуп из слив – новое решение любимого соуса от Владимира Ярославского

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
20 октября, 13:35
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Нужны сливы сорта "Венгрека" и красные помидоры. Корица, гвоздика, розмарин и тимьян сделают кетчуп пикантным и ароматным. По желанию можно добавить немного меда
Кетчуп из слив по рецепту Владимира Ярославского
Кетчуп из слив по рецепту Владимира Ярославского / Фото: Коллаж: Сегодня

Сливы – абсолютно универсальный в плане заготовок на зиму продукт. Это могут быть джемы с шоколадом или вяленые сливы в качестве закуски. Шеф-повар Владимир Ярославский предлагает свой вариант. И это кетчуп из слив. По его словам, он очень похож на привычный нам, но у него есть особенные нотки вкуса.

Кетчуп из слив

Ингредиенты:

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  • 700 г очищенных слив сорта "Венгерка";
  • 200 г томатов красных;
  • 3 зуб. чеснока;
  • 70 г сахара;
  • 3 ст. л. уксуса из сидра (или яблочный, винный);
  • 50 г воды;
  • розмарин и тимьян – немного;
  • корица – большая палочка;
  • гвоздика – 15 шт.;
  • молотый имбирь – по желанию;
  • черный и душистый перцы, паприка, соль.

Как приготовить:

  1. Очистить сливы от косточек и положить в сотейник. Добавить томаты кусочками, чеснок, сахар, уксус, соль, воду, розмарин и тимьян. Положить палочку корицы.
  2. Поставить на плиту на средний огонь, довести до кипения и тушить уже на меньшем огне примерно 45 минут, периодически помешивая, деревянной лопаткой.
  3. Когда все уварилось, испарилось, уменьшилось почти вдвое, забрать корицу и травы, перебить блендером в однородную массу. Обязательно перетереть и через сито, чтобы убрать остатки гвоздики.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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