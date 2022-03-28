Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua

Без майонеза

Ужин за 30 минут

Домашний творог

Постный десерт

Вместо компота

Как на мангале
СЕГОДНЯ Еда

Килограмм отличных домашних пряников из минимума продуктов – простой рецепт

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 марта, 07:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Замешиваются на заварной основе, которая обеспечит не только мягкость, но и поможет оставаться свежими очень долго. Добавьте немного корицы, имбиря или гвоздики в тесто
Домашние пряники
Домашние пряники / Фото: instagram.com/resepty__mira

Никакого сливочного масла для этих пряников не нужно. Со всем справится растительное. Стоит сказать, что подобная выпечка получается очень сочной. Обязательно попробуйте чайный кекс.

Тесто для этих пряников не надо выстаивать. Оно замешивается в течение 20 минут – и сразу же можно приступать к формовке.

Реклама

Не делайте пряники слишком толстыми, максимально 8-10 миллиметров, чтобы они точно пропеклись.

Глазурь нужно наносить на очень теплую выпечку, так она максимально ее пропитает.

Рецепт с канала Кулинарим с Таней.

Реклама

Домашние пряники

Домашние пряники
Домашние пряники / Фото: Кулинарим с Таней 2.0

Для теста:

  • 250 мл молока;
  • 150 г муки;
  • 180 г сахара;
  • 40 г меда (по желанию);
  • гвоздика, корица – по вкусу.
  • 4 ст. л. растительного масла;
  • 350 г муки (может понадобиться чуть больше или меньше);
  • 2 ч. л. разрыхлителя;
  • 3 ч. л. ванильного сахара;
  • 0,5 ч. л. соды;
  • щепотка соли.

Для глазури:

Реклама
  • 150 г сахарной пудры;
  • 7 ч. л. воды или молока;
  • 1-2 ч. л. лимонного сока (по желанию).

Рецепт ароматного ирландского яблочного пирога найдете здесь.

Как приготовить:

  1. Молоко комнатной температуры соединить с медом и специями. Нагреть до горячего состояния.
  2. Смешать 150 граммов муки с сахаром, добавить щепотку соли и ванильный сахар. Перемешать.
  3. Влить молоко с медом и хорошо перемешать венчиком. Остудить массу до комнатной температуры. Можно ставить миску в холодную воду, чтобы быстрее остудить.
  4. Добавить растительное масло, разрыхлитель, соду, перемешать.
  5. Частями добавить просеянную муку и замесить тесто. Тесто получится мягким, но оно должно хорошо держать форму.
  6. Выложить тесто на припыленную мукой поверхность, раскатать до толщины 8-10 миллиметров. Вырезать пряники с помощью формочек или сформировать с помощью рук.
  7. Выложить на застеленный противень. Выпекать 10-12 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Важно не передержать их, чтобы не пересушить.
  8. Соединить все ингредиенты для глазури. Смазать пряники, дать глазури застыть.

Все подробности приготовления пряников смотрите ниже.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Пополнить запасы
Продукты длительного хранения
Бобовые
Бобовые
Крупы
Крупы
Сушеное мясо
Сушеное мясо
Мед
Мед
1 /2
Что купить?
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Лайфхак недели
Как сделать сливочное масло
Хакнуть
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Стародавние рецепты
Вкусно по-украински
Готовить

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять