Килограмм отличных домашних пряников из минимума продуктов – простой рецепт

Замешиваются на заварной основе, которая обеспечит не только мягкость, но и поможет оставаться свежими очень долго. Добавьте немного корицы, имбиря или гвоздики в тесто

Домашние пряники / Фото: instagram.com/resepty__mira

Никакого сливочного масла для этих пряников не нужно. Со всем справится растительное. Стоит сказать, что подобная выпечка получается очень сочной. Обязательно попробуйте чайный кекс.

Тесто для этих пряников не надо выстаивать. Оно замешивается в течение 20 минут – и сразу же можно приступать к формовке.

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Не делайте пряники слишком толстыми, максимально 8-10 миллиметров, чтобы они точно пропеклись.

Глазурь нужно наносить на очень теплую выпечку, так она максимально ее пропитает.

Рецепт с канала Кулинарим с Таней.

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Домашние пряники

Домашние пряники / Фото: Кулинарим с Таней 2.0

Для теста:

250 мл молока;

150 г муки;

180 г сахара;

40 г меда (по желанию);

гвоздика, корица – по вкусу.

4 ст. л. растительного масла;

350 г муки (может понадобиться чуть больше или меньше);

2 ч. л. разрыхлителя;

3 ч. л. ванильного сахара;

0,5 ч. л. соды;

щепотка соли.

Для глазури:

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150 г сахарной пудры;

7 ч. л. воды или молока;

1-2 ч. л. лимонного сока (по желанию).

Рецепт ароматного ирландского яблочного пирога найдете здесь.

Как приготовить:

Молоко комнатной температуры соединить с медом и специями. Нагреть до горячего состояния. Смешать 150 граммов муки с сахаром, добавить щепотку соли и ванильный сахар. Перемешать. Влить молоко с медом и хорошо перемешать венчиком. Остудить массу до комнатной температуры. Можно ставить миску в холодную воду, чтобы быстрее остудить. Добавить растительное масло, разрыхлитель, соду, перемешать. Частями добавить просеянную муку и замесить тесто. Тесто получится мягким, но оно должно хорошо держать форму. Выложить тесто на припыленную мукой поверхность, раскатать до толщины 8-10 миллиметров. Вырезать пряники с помощью формочек или сформировать с помощью рук. Выложить на застеленный противень. Выпекать 10-12 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Важно не передержать их, чтобы не пересушить. Соединить все ингредиенты для глазури. Смазать пряники, дать глазури застыть.

Все подробности приготовления пряников смотрите ниже.