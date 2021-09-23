Кизил на зиму – 3 лучшие заготовки, которые порадуют вас зимой

О том, что кизил крайне полезен, давно известно. И это касается не только ягод. В народной медицине используют листья, корень и даже кору этого растения. Заготовки на зиму из кизила в последнее время становятся все популярнее. Кроме сезонных заготовок из слив, можно приготовить красивое кизиловое варенье, замариновать ягоду и приготовить джем. Пусть это будет не в больших объемах, но хотя бы одна баночка у вас должна быть. Знакомьтесь с рецептами и пополняйте свои запасы.
Кизиловое варенье
Ингредиенты:
- 1 кг кизила;
- 1,5 кг сахара;
- 2-3 ст. л. лимонного сока;
Способ приготовления:
- Кизил перебрать и тщательно вымыть. Сложить в большую кастрюлю, залить 1 л кипятка и бланшировать в течение минуты.
- Для сиропа в другой кастрюле соединить сахар и 300 мл воды, в которой бланшировался кизил. Довести до кипения и варить около 5 минут.
- Добавить в сироп кизил и готовить 7-10 минут на среднем огне, снимая пену. Снять с огня и остудить.
- Снова довести варенье до кипения и дать остыть. Добавить лимонный сок, довести до кипения и варить 3-5 минут. Разложить в сухие стерилизованные банки, накрыть полотенцем. Когда варенье остынет, закрыть крышками.
Маринованный кизил
Ингредиенты:
- 1,5 кг кизила;
- 1 шт.- лавровый лист;
- 4 шт. – черный перец горошком;
- 1 зуб. чеснока;
- 3 ч. л. сахара;
- 1 ч. л. соли;
- 1,5 ч. л. уксуса 9%
- перец острый – по вкусу.
Способ приготовления:
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- Кизил промыть, обсушить и разложить по стерилизованным банкам вместе с чесноком, лавровым листом и перцем. Залить кипятком, прикрыть стерилизованными крышками и оставить на 15 минут.
- Слить воду из банок в кастрюлю, довести до кипения.
- В банки добавить соль, сахар и уксус. Залить кипятком, закрутить крышками.
- Перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.
Джем из кизила на зиму
Ингредиенты:
- 2 кг кизила;
- 1 стакан воды;
- сахар.
Способ приготовления:
- Кизил помыть, сложить в кастрюлю и добавить 1 стакан холодной воды.
- Довести до кипения и варить около 10-15 минут, ягоды должны стать мягкими.
- Протереть кизил через сито.
- Взвесить пюре и добавить сахар в пропорции 1:1 или 1:1,5. Хорошо перемешать.
- Переложить в кастрюлю и варить на слабом огне 1,5 часа, помешивая и снимая пену.
- Готовый джем разлить по стерилизованным банкам и закатать.
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