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Кизил на зиму – 3 лучшие заготовки, которые порадуют вас зимой

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
23 сентября, 13:22
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Кизил можно засушить или заморозить, а можно приготовить варенье, замариновать его, что станет оригинальной альтернативой оливкам, или сварить джем. Что бы вы ни выбрали, заготовки из кизила особенные
Заготовки из кизила на зиму
Заготовки из кизила на зиму / Фото: Depositphotos

О том, что кизил крайне полезен, давно известно. И это касается не только ягод. В народной медицине используют листья, корень и даже кору этого растения. Заготовки на зиму из кизила в последнее время становятся все популярнее. Кроме сезонных заготовок из слив, можно приготовить красивое кизиловое варенье, замариновать ягоду и приготовить джем. Пусть это будет не в больших объемах, но хотя бы одна баночка у вас должна быть. Знакомьтесь с рецептами и пополняйте свои запасы.

Кизиловое варенье

Кизиловое варенье
Кизиловое варенье / Фото: instagram.com/chto.prigotovit_365/

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Ингредиенты:

  • 1 кг кизила;
  • 1,5 кг сахара;
  • 2-3 ст. л. лимонного сока;

Способ приготовления:

  1. Кизил перебрать и тщательно вымыть. Сложить в большую кастрюлю, залить 1 л кипятка и бланшировать в течение минуты.
  2. Для сиропа в другой кастрюле соединить сахар и 300 мл воды, в которой бланшировался кизил. Довести до кипения и варить около 5 минут.
  3. Добавить в сироп кизил и готовить 7-10 минут на среднем огне, снимая пену. Снять с огня и остудить.
  4. Снова довести варенье до кипения и дать остыть. Добавить лимонный сок, довести до кипения и варить 3-5 минут. Разложить в сухие стерилизованные банки, накрыть полотенцем. Когда варенье остынет, закрыть крышками.

Маринованный кизил

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Маринованный кизил
Маринованный кизил / Фото: instagram.com/varenie_dla_nastroeniya/

Ингредиенты:

  • 1,5 кг кизила;
  • 1 шт.- лавровый лист;
  • 4 шт. – черный перец горошком;
  • 1 зуб. чеснока;
  • 3 ч. л. сахара;
  • 1 ч. л. соли;
  • 1,5 ч. л. уксуса 9%
  • перец острый – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Кизил промыть, обсушить и разложить по стерилизованным банкам вместе с чесноком, лавровым листом и перцем. Залить кипятком, прикрыть стерилизованными крышками и оставить на 15 минут.
  2. Слить воду из банок в кастрюлю, довести до кипения.
  3. В банки добавить соль, сахар и уксус. Залить кипятком, закрутить крышками.
  4. Перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.
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Джем из кизила на зиму

Джем из кизила
Джем из кизила / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 2 кг кизила;
  • 1 стакан воды;
  • сахар.

Способ приготовления:

  1. Кизил помыть, сложить в кастрюлю и добавить 1 стакан холодной воды.
  2. Довести до кипения и варить около 10-15 минут, ягоды должны стать мягкими.
  3. Протереть кизил через сито.
  4. Взвесить пюре и добавить сахар в пропорции 1:1 или 1:1,5. Хорошо перемешать.
  5. Переложить в кастрюлю и варить на слабом огне 1,5 часа, помешивая и снимая пену.
  6. Готовый джем разлить по стерилизованным банкам и закатать.

Рецепты самых оригинальных заготовок из слив, лука и лимонов собраны здесь.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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