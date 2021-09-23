Кизил на зиму – 3 лучшие заготовки, которые порадуют вас зимой

Кизил можно засушить или заморозить, а можно приготовить варенье, замариновать его, что станет оригинальной альтернативой оливкам, или сварить джем. Что бы вы ни выбрали, заготовки из кизила особенные

Заготовки из кизила на зиму / Фото: Depositphotos

О том, что кизил крайне полезен, давно известно. И это касается не только ягод. В народной медицине используют листья, корень и даже кору этого растения. Заготовки на зиму из кизила в последнее время становятся все популярнее. Кроме сезонных заготовок из слив, можно приготовить красивое кизиловое варенье, замариновать ягоду и приготовить джем. Пусть это будет не в больших объемах, но хотя бы одна баночка у вас должна быть. Знакомьтесь с рецептами и пополняйте свои запасы.

Кизиловое варенье

Кизиловое варенье / Фото: instagram.com/chto.prigotovit_365/

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Ингредиенты:

1 кг кизила;

1,5 кг сахара;

2-3 ст. л. лимонного сока;

Способ приготовления:

Кизил перебрать и тщательно вымыть. Сложить в большую кастрюлю, залить 1 л кипятка и бланшировать в течение минуты. Для сиропа в другой кастрюле соединить сахар и 300 мл воды, в которой бланшировался кизил. Довести до кипения и варить около 5 минут. Добавить в сироп кизил и готовить 7-10 минут на среднем огне, снимая пену. Снять с огня и остудить. Снова довести варенье до кипения и дать остыть. Добавить лимонный сок, довести до кипения и варить 3-5 минут. Разложить в сухие стерилизованные банки, накрыть полотенцем. Когда варенье остынет, закрыть крышками.

Маринованный кизил

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Маринованный кизил / Фото: instagram.com/varenie_dla_nastroeniya/

Ингредиенты:

1,5 кг кизила;

1 шт.- лавровый лист;

4 шт. – черный перец горошком;

1 зуб. чеснока;

3 ч. л. сахара;

1 ч. л. соли;

1,5 ч. л. уксуса 9%

перец острый – по вкусу.

Способ приготовления:

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Кизил промыть, обсушить и разложить по стерилизованным банкам вместе с чесноком, лавровым листом и перцем. Залить кипятком, прикрыть стерилизованными крышками и оставить на 15 минут. Слить воду из банок в кастрюлю, довести до кипения. В банки добавить соль, сахар и уксус. Залить кипятком, закрутить крышками. Перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

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Джем из кизила на зиму

Джем из кизила / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

2 кг кизила;

1 стакан воды;

сахар.

Способ приготовления:

Кизил помыть, сложить в кастрюлю и добавить 1 стакан холодной воды. Довести до кипения и варить около 10-15 минут, ягоды должны стать мягкими. Протереть кизил через сито. Взвесить пюре и добавить сахар в пропорции 1:1 или 1:1,5. Хорошо перемешать. Переложить в кастрюлю и варить на слабом огне 1,5 часа, помешивая и снимая пену. Готовый джем разлить по стерилизованным банкам и закатать.

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