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Клафути с черешней – быстрый рецепт красивого и очень нежного десерта

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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19 июня, 12:29
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Это французский десерт с выпеканием. Хорош как в теплом, так и холодном виде. Если косточки из черешни не убирать, клафути получается с более ярким вкусом
Как приготовить клафути с черешней
Как приготовить клафути с черешней

Сезон черешни – это не только ягода в свежем виде, но и компоты на зиму. Черешня, имея скромные, читаем неяркие, вкусовые качества, очень вкусная, пожалуй, в самом нежном десерте с выпеканием – клафути.

Клафути пришел к нам из Франции и там, кстати, из черешни косточки не убирают. Фудблогер vsembuono использует ягоду без косточки.

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Весь процесс выпекания нужно контролировать. Если увидите, что клафути готовится очень быстро, последние минут 10-15 накройте его фольгой. При желании украсьте сахарной пудрой.

Клафути с черешней

Клафути с черешней
Клафути с черешней

Ингредиенты:

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  • черешня – 500-700 г;
  • молоко – 260 мл;
  • яйца – 4 шт.;
  • мука – 100 г;
  • сахар – 130 г;
  • ванильный сахар – 1 ч. л.;
  • щепотка соли, сливочное масло.

Как приготовить:⠀

  1. Разогреть духовку до 180 градусов.
  2. Черешню вымыть, по желанию убрать косточку. ⠀
  3. Смешать сахар, яйца и щепотку соли, взбить 2 минуты и просеять муку. Перемешать до однородности и влить частями молоко. Перемешать, оставить на 5-10 минут.
  4. Форму смазать сливочным маслом и присыпать сахарной пудрой или сахаром.
  5. Выложить черешню в один слой и залить тестом. Готовить на 40 минут.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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