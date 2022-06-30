Классический рецепт пышных кексов в формочках (фото)

Это один из самых простых видов выпечки, кексы или маффины получаются всегда, их невозможно испортить. Желательно замешивать тесто с помощью миксера

Рецепт пышных кексов / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

Кексы бывают разными. С сухофруктами, со свежими ягодами, с орехами. Бывают рецепты, которые подойдут для правильного питания.

Эти кексы самые незатейливые, но это не значит, что они будут невкусными. Если используете свежие ягоды, слегка обваляйте их в муке, чтобы они не падали на дно.

Реклама

Рецепт редакционный, проверенный неоднократно.

Быстрые кексы, классический рецепт

Быстрые кексы / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

Реклама

150 г муки;

100 г сахара;

50 г сливочного масла;

3 яйца;

1 ч. л. лимонного сока;

1/2 ч. л. разрыхлителя;

сахарная пудра.

Как приготовить:

Взбить яйца миксером. Добавить сахар и хорошо взбить. Добавить размягченное сливочное масло, всыпать просеянную муку с разрыхлителем. Добавить лимонный сок и хорошо перемешать тесто. Формочки для кексов застелить бумажными вкладышами и выложить тесто, заполняя их наполовину или на две трети. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут, готовность проверить зубочисткой. Готовые кексы переложить на тарелку и посыпать сахарной пудрой.

Попробуйте очень необычные итальянские маффины, они не десертные и готовятся из картофельного пюре.