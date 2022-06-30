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Классический рецепт пышных кексов в формочках (фото)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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30 июня, 16:21
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Это один из самых простых видов выпечки, кексы или маффины получаются всегда, их невозможно испортить. Желательно замешивать тесто с помощью миксера
Рецепт пышных кексов
Рецепт пышных кексов / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

Кексы бывают разными. С сухофруктами, со свежими ягодами, с орехами. Бывают рецепты, которые подойдут для правильного питания.

Эти кексы самые незатейливые, но это не значит, что они будут невкусными. Если используете свежие ягоды, слегка обваляйте их в муке, чтобы они не падали на дно.

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Рецепт редакционный, проверенный неоднократно.

Быстрые кексы, классический рецепт

Быстрые кексы
Быстрые кексы / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

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  • 150 г муки;
  • 100 г сахара;
  • 50 г сливочного масла;
  • 3 яйца;
  • 1 ч. л. лимонного сока;
  • 1/2 ч. л. разрыхлителя;
  • сахарная пудра.

Как приготовить:

  1. Взбить яйца миксером. Добавить сахар и хорошо взбить.
  2. Добавить размягченное сливочное масло, всыпать просеянную муку с разрыхлителем.
  3. Добавить лимонный сок и хорошо перемешать тесто.
  4. Формочки для кексов застелить бумажными вкладышами и выложить тесто, заполняя их наполовину или на две трети.
  5. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут, готовность проверить зубочисткой.
  6. Готовые кексы переложить на тарелку и посыпать сахарной пудрой.

Попробуйте очень необычные итальянские маффины, они не десертные и готовятся из картофельного пюре.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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