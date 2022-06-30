Классический рецепт пышных кексов в формочках (фото)

Рецепт пышных кексов / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня
Кексы бывают разными. С сухофруктами, со свежими ягодами, с орехами. Бывают рецепты, которые подойдут для правильного питания.
Эти кексы самые незатейливые, но это не значит, что они будут невкусными. Если используете свежие ягоды, слегка обваляйте их в муке, чтобы они не падали на дно.
Рецепт редакционный, проверенный неоднократно.
Быстрые кексы, классический рецепт
Быстрые кексы / Фото: freepik.com
Ингредиенты:
- 150 г муки;
- 100 г сахара;
- 50 г сливочного масла;
- 3 яйца;
- 1 ч. л. лимонного сока;
- 1/2 ч. л. разрыхлителя;
- сахарная пудра.
Как приготовить:
- Взбить яйца миксером. Добавить сахар и хорошо взбить.
- Добавить размягченное сливочное масло, всыпать просеянную муку с разрыхлителем.
- Добавить лимонный сок и хорошо перемешать тесто.
- Формочки для кексов застелить бумажными вкладышами и выложить тесто, заполняя их наполовину или на две трети.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут, готовность проверить зубочисткой.
- Готовые кексы переложить на тарелку и посыпать сахарной пудрой.
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