Классический рецепт коктейля "Маргарита", самого женского среди всех

У коктейля мексиканские корни, в местных барах он зарождался. Здесь важно качество текилы, плохой алкоголь "Маргарита" не потерпит

Коктейль "Маргарита" / Фото: Depositphotos

Слегка тягучая с насыщенным цитрусовым ароматом и привкусом и пьянящая безусловно. Сверхоригинальности, как в другом безалкогольном напитке на основе кофе и банана, особо ждать не стоит.

В "Маргарите" проверенные временем и выверенные специалистам пропорции текилы, куантро и свежевыжатого сока лайма.

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Главные требования идеальной "Маргариты" – текила высокого качества и свежевыжатый сок лайма. Если ваша текила очень резкая, поменяйте пропорции в пользу ликера и сока – так советуют на сайте www.seriouseats.com.

Классический рецепт коктейля "Маргарита"

Классический рецепт коктейля "Маргарита"

Ингредиенты:

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1 долька лайма плюс 2 дольки для украшения;

1 ст. л. крупной соли для ободков бокала;

120 мл текилы;

60 мл ликера куантро;

45 мл свежевыжатого сока из 2 лаймов.

Как приготовить:

Поместить дольку лайма на внешний край двух бокалов и обмакнуть края в соль. В шейкере смешать текилу, Куантро и сок лайма. Добавить лед и встряхивать до полного охлаждения. Процедить в бокалы, при желании подавать со свежим льдом.

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