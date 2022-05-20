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Классический рецепт коктейля "Маргарита", самого женского среди всех

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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20 мая, 18:32
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У коктейля мексиканские корни, в местных барах он зарождался. Здесь важно качество текилы, плохой алкоголь "Маргарита" не потерпит
Коктейль "Маргарита"
Коктейль "Маргарита" / Фото: Depositphotos

Слегка тягучая с насыщенным цитрусовым ароматом и привкусом и пьянящая безусловно. Сверхоригинальности, как в другом безалкогольном напитке на основе кофе и банана, особо ждать не стоит.

В "Маргарите" проверенные временем и выверенные специалистам пропорции текилы, куантро и свежевыжатого сока лайма.

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Главные требования идеальной "Маргариты" – текила высокого качества и свежевыжатый сок лайма. Если ваша текила очень резкая, поменяйте пропорции в пользу ликера и сока – так советуют на сайте www.seriouseats.com.

Классический рецепт коктейля "Маргарита"

Классический рецепт коктейля "Маргарита"
Классический рецепт коктейля "Маргарита"

Ингредиенты:

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  • 1 долька лайма плюс 2 дольки для украшения;
  • 1 ст. л. крупной соли для ободков бокала;
  • 120 мл текилы;
  • 60 мл ликера куантро;
  • 45 мл свежевыжатого сока из 2 лаймов.

Как приготовить:

  1. Поместить дольку лайма на внешний край двух бокалов и обмакнуть края в соль.
  2. В шейкере смешать текилу, Куантро и сок лайма. Добавить лед и встряхивать до полного охлаждения.
  3. Процедить в бокалы, при желании подавать со свежим льдом.

Здесь читайте об интересном безалкогольном напитке – кофе с халвой.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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