Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😡 Кибератака против Украины 🔔 Угроза войны с Россией 💼 Дело против Порошенко 🌊 Крещение-2022

Блюдо к празднику

Рождественские десерты

Пост к Рождеству

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Классический итальянский рецепт лазаньи с болоньезе и соусом бешамель (видео)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 января, 20:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Правила такие: не добавлять в бешамель черный перец, а только соль и мускатный орех. Не использовать для лазаньи твердый сыр, а только моцареллу
Классическая лазанья
Классическая лазанья / Фото: freepik.com

В итальянской кухне гармонично соседствуют разные по сложности позиции: и быстрый сытный деревенский пирог, и лазанья, которая требует некоторых усилий.

Интересно, что первый ее рецепт был зафиксирован еще в 14-ом веке и состоял из отваренного теста, а между его слоями клались соль, мускатный орех и шафран.

Реклама

Со временем лазанья становилась все лучше и все краше – теперь ее не представить без болоньезе и соуса бешамель.

Интересно, к болоньезе многие итальянцы кладут немного корня или стебля сельдерея.

Среди ингредиентов в этом рецепте есть свежие помидоры, а также томаты в собственном соку или томатный соус.

Реклама

Лазанья – самый настоящий рецепт

Лазанья – рецепт
Лазанья – рецепт / Фото: instagram.com/bwashbu/

Ингредиенты:

Реклама
  • Лазанья (сухая паста) – 1 пачка
  • Моцарелла – 300 г
  • Петрушка – 5 г

Соус болоньезе:

  • Мясной фарш – 600 г
  • Помидоры – 2 шт.
  • Томаты в собственном соку – 300 г
  • Лук – 40 г
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Соль, перец – по вкусу

Соус бешамель:

  • Молоко – 500 г
  • Масло сливочное, мука – по 1 ст. л.
  • Соль, мускатный орех – по вкусу

Поклонникам итальянской кухни стоит попробовать приготовить жемчужину макаронного искусства – нежную пасту Папы Римского.

Как приготовить:

  1. Для болоньезе мелко нарубить лук и чеснок. На хорошо разогретом оливковом масле слегка обжарить лук и чеснок.
  2. Добавить фарш и обжарить 3-4 минуты. Нарезать помидоры и добавить к фаршу. Тщательно перемешать, слегка обжарить и добавить соль и перец. Чтобы убрать кислоту из томатов, убрать огонь до медленного и готовить 30-40 минут.
  3. Для соуса бешамель молоко довести до кипения. Отставить. Растопить сливочное масло и добавить муку, слегка обжарить. Готовить, пока не появится запах ореха и цвет топленого молока.
  4. Добавить молоко, тщательно перемешивая венчиком. Добавить соль и мускатный орех. Готовить 5 минут, снять с огня. По желанию процедить бешамель через сито.
  5. Натереть моцареллу. Дно формы смазать соусом бешамель. Выложить лазанью, смазать соусом, затем – болоньезе и слой сыра. И так далее. Последний слой – бешамель и моцарелла.
  6. Разогреть духовку до 200 градусов и запекать 7 минут. Снизить температуру до 150 градусов и запекать еще 35 минут. Перед подачей лазанья должна остыть в течение 15-20 минут.

Все детали процесса приготовления лазаньи по классическому рецепту смотрите в видео.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять