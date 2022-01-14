Классический итальянский рецепт лазаньи с болоньезе и соусом бешамель (видео)

В итальянской кухне гармонично соседствуют разные по сложности позиции: и быстрый сытный деревенский пирог, и лазанья, которая требует некоторых усилий.
Интересно, что первый ее рецепт был зафиксирован еще в 14-ом веке и состоял из отваренного теста, а между его слоями клались соль, мускатный орех и шафран.
Со временем лазанья становилась все лучше и все краше – теперь ее не представить без болоньезе и соуса бешамель.
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Интересно, к болоньезе многие итальянцы кладут немного корня или стебля сельдерея.
Среди ингредиентов в этом рецепте есть свежие помидоры, а также томаты в собственном соку или томатный соус.
Лазанья – самый настоящий рецепт
Ингредиенты:
- Лазанья (сухая паста) – 1 пачка
- Моцарелла – 300 г
- Петрушка – 5 г
Соус болоньезе:
- Мясной фарш – 600 г
- Помидоры – 2 шт.
- Томаты в собственном соку – 300 г
- Лук – 40 г
- Чеснок – 2 зуб.
- Соль, перец – по вкусу
Соус бешамель:
- Молоко – 500 г
- Масло сливочное, мука – по 1 ст. л.
- Соль, мускатный орех – по вкусу
Поклонникам итальянской кухни стоит попробовать приготовить жемчужину макаронного искусства – нежную пасту Папы Римского.
Как приготовить:
- Для болоньезе мелко нарубить лук и чеснок. На хорошо разогретом оливковом масле слегка обжарить лук и чеснок.
- Добавить фарш и обжарить 3-4 минуты. Нарезать помидоры и добавить к фаршу. Тщательно перемешать, слегка обжарить и добавить соль и перец. Чтобы убрать кислоту из томатов, убрать огонь до медленного и готовить 30-40 минут.
- Для соуса бешамель молоко довести до кипения. Отставить. Растопить сливочное масло и добавить муку, слегка обжарить. Готовить, пока не появится запах ореха и цвет топленого молока.
- Добавить молоко, тщательно перемешивая венчиком. Добавить соль и мускатный орех. Готовить 5 минут, снять с огня. По желанию процедить бешамель через сито.
- Натереть моцареллу. Дно формы смазать соусом бешамель. Выложить лазанью, смазать соусом, затем – болоньезе и слой сыра. И так далее. Последний слой – бешамель и моцарелла.
- Разогреть духовку до 200 градусов и запекать 7 минут. Снизить температуру до 150 градусов и запекать еще 35 минут. Перед подачей лазанья должна остыть в течение 15-20 минут.
Все детали процесса приготовления лазаньи по классическому рецепту смотрите в видео.