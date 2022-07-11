Клецки из Лихтенштейна – быстрый бюджетный рецепт для обеда и ужина (фото)

Эти клецки маленькие, похожи на капли дождя. Попадают в кипяток через шумовку или дуршлак. Горячими соединятся с сыром и украсятся хорошо обжаренным луком

Лихтенштейнские клецки с сыром и карамелизированным луком

Клецки – очень распространены и очень любимы в Германии, Австрии. Есть тирольские клецки, для которых нужен черствый хлеб.

В Лихтенштейне их подают с сыром, он плотно обволакивает аккуратные капли из нежного теста. Сверху клецки украшаются хорошо обжаренным луком. Подавайте с овощным салатом или нежирным мясом.

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Тесто для клецок получается густым. Но вместе с тем таким, чтобы оно могло легко проходить через отверстия дуршлага или шумовки. Именно таким образом лихтенштейнские клецки попадают в кипяток.

Рецепт с www.kochbar.de.

Клецки с сыром и карамелизированным луком

Клецки с сыром и карамелизированным луком

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Ингредиенты на три порции:

мука – 300 г;

яйца – 2 шт.;

теплая вода – 125 мл;

твердый сыр – 200 г;

соль;

лук – 3 шт. крупных;

топленое или обычное сливочное масло.

Как приготовить:

Просеять муку, добавить 2 ч. л. соли и перемешать. Взбить яйца с водой. Соединить обе смеси, замесить тесто. Накрыть и оставить на 20 минут. Лук нарезать на тонкие полукольца и обжарить на сковороде с небольшим количеством растительного масла, около 15-20 минут до карамельного цвета. В большую кастрюлю налить воду, довести до кипения. Добавить соль. Пропустить тесто через дуршлаг или шумовку. Клецки должны быть маленькими и продолговатыми. Варить до готовности, слить через дуршлаг. Переложить. Добавить тертый сыр и хорошо перемешать, чтобы сыр расплавился. Разложить по тарелкам и украсить карамелизированным луком.

А в Германии готовят картофельные клецки, удачный гарнир к мясу.