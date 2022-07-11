Клецки из Лихтенштейна – быстрый бюджетный рецепт для обеда и ужина (фото)

Клецки – очень распространены и очень любимы в Германии, Австрии. Есть тирольские клецки, для которых нужен черствый хлеб.
В Лихтенштейне их подают с сыром, он плотно обволакивает аккуратные капли из нежного теста. Сверху клецки украшаются хорошо обжаренным луком. Подавайте с овощным салатом или нежирным мясом.
Тесто для клецок получается густым. Но вместе с тем таким, чтобы оно могло легко проходить через отверстия дуршлага или шумовки. Именно таким образом лихтенштейнские клецки попадают в кипяток.
Рецепт с www.kochbar.de.
Клецки с сыром и карамелизированным луком
Ингредиенты на три порции:
- мука – 300 г;
- яйца – 2 шт.;
- теплая вода – 125 мл;
- твердый сыр – 200 г;
- соль;
- лук – 3 шт. крупных;
- топленое или обычное сливочное масло.
Как приготовить:
- Просеять муку, добавить 2 ч. л. соли и перемешать.
- Взбить яйца с водой. Соединить обе смеси, замесить тесто. Накрыть и оставить на 20 минут.
- Лук нарезать на тонкие полукольца и обжарить на сковороде с небольшим количеством растительного масла, около 15-20 минут до карамельного цвета.
- В большую кастрюлю налить воду, довести до кипения. Добавить соль.
- Пропустить тесто через дуршлаг или шумовку. Клецки должны быть маленькими и продолговатыми.
- Варить до готовности, слить через дуршлаг. Переложить.
- Добавить тертый сыр и хорошо перемешать, чтобы сыр расплавился.
- Разложить по тарелкам и украсить карамелизированным луком.
А в Германии готовят картофельные клецки, удачный гарнир к мясу.