Клубнично-банановый сорбет – быстрый рецепт легкого освежающего десерта (фото)

Попробовать десерт можно после первого этапа заморозки и пюрирования фруктов и ягод. Сахар, сахарную пудру или мед добавляйте по вкусу

Как приготовить сорбет в домашних условиях / Фото: Depositphotos

Мы рассказывали, как приготовить мороженое за пять минут и без мороженицы. С сорбетами все намного проще, ингредиенты измельчаются в блендере.

Клубнику и бананы нужно нарезать не очень мелко, выложить в один слой под пленкой. Как только фрукты и ягоды затвердеют, можно взбивать с молоком или сливками.

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Молоко можно заменить фильтрованной водой или натуральным клубничным соком. Вместо сахара и сгущенки, как у recepti.viktoria, попробуйте добавить мед или вообще отказаться от подсластителя.

Клубнично-банановый сорбет

Клубнично-банановый сорбет

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Ингредиенты:

клубника – 300-350 г;

банан – 2 шт.;

молоко – 250 г;

сахарная пудра или сахар, сгущенка – по 1 ст. л.

Как приготовить:

Нарезать клубнику и банан кружочками. Выложить в один слой на тарелку, застеленную пленкой. Сверху выложить клубнику, накрыть пленкой. Отправить в морозилку на несколько часов. Измельчить в блендере вместе с молоком, сахаром и сгущенкой. Перелить в контейнер, отправить в морозилку на 30 минут.

Обязательно попробуйте домашние конфеты из сухого молока, внутри у них орех.