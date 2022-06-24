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Клубнично-банановый сорбет – быстрый рецепт легкого освежающего десерта (фото)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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24 июня, 09:00
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Попробовать десерт можно после первого этапа заморозки и пюрирования фруктов и ягод. Сахар, сахарную пудру или мед добавляйте по вкусу
Как приготовить сорбет в домашних условиях
Как приготовить сорбет в домашних условиях / Фото: Depositphotos

Мы рассказывали, как приготовить мороженое за пять минут и без мороженицы. С сорбетами все намного проще, ингредиенты измельчаются в блендере.

Клубнику и бананы нужно нарезать не очень мелко, выложить в один слой под пленкой. Как только фрукты и ягоды затвердеют, можно взбивать с молоком или сливками.

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Молоко можно заменить фильтрованной водой или натуральным клубничным соком. Вместо сахара и сгущенки, как у recepti.viktoria, попробуйте добавить мед или вообще отказаться от подсластителя.

Клубнично-банановый сорбет

Клубнично-банановый сорбет
Клубнично-банановый сорбет

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Ингредиенты:

  • клубника – 300-350 г;
  • банан – 2 шт.;
  • молоко – 250 г;
  • сахарная пудра или сахар, сгущенка – по 1 ст. л.

Как приготовить:

  1. Нарезать клубнику и банан кружочками. Выложить в один слой на тарелку, застеленную пленкой.
  2. Сверху выложить клубнику, накрыть пленкой. Отправить в морозилку на несколько часов.
  3. Измельчить в блендере вместе с молоком, сахаром и сгущенкой.
  4. Перелить в контейнер, отправить в морозилку на 30 минут.

Обязательно попробуйте домашние конфеты из сухого молока, внутри у них орех.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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