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Клубника в шоколаде – как приготовить, чтобы не испортить десерт (фото)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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23 июня, 10:51
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После того, как клубника побыла в шоколаде, а сам шоколад не успел застыть, ее можно украсить кокосовой стружкой, измельченными орехами или вафлями
Клубника в шоколаде, как правильно сделать и рецепт
Клубника в шоколаде, как правильно сделать и рецепт / Фото: Depositphotos

Куда бы не попала клубника, в тирамису или шоколад, – получится обязательно отличный десерт.

Для клубники в шоколаде нужны крупные и плотные ягоды. Советуют опускать их в шоколад, нанизав на шпажки, будет равномерный слой. Шпажки тоже желательно опустить в шоколад, чтобы клубника не упала.

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Равномерно шоколад застынет, если поместить шпажки на весу, например, на стенках контейнера. Если будете выкладывать на бумагу сразу, шоколад прилипнет.

Можно чередовать слои темного, молочного и белого шоколада. Или вообще соединить темный и белый, размешать зубочисткой, чтобы получить красивые узоры.

И главное – шоколад будет крепко держаться на хорошо просушенной клубнике, желательно протереть ее салфеткой.

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Клубника в шоколаде

Клубника в шоколаде
Клубника в шоколаде

Ингредиенты:

  • клубника;
  • шоколад (темный или молочный).

Как приготовить:

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  1. Клубнику тщательно вымыть (хвостик оставить), выложить на салфетки, тщательно обсушить.
  2. Шоколад растопить на водяной бане, помешивая.
  3. Пластиковый контейнер с крышкой застелить пергаментом.
  4. Опустить шпажку в шоколад, проткнуть ягоду. Опустить клубнику в шоколад. Выложить клубнику на расстоянии.
  5. Дать шоколаду застыть при комнатной температуре, потом поставить клубнику в шоколаде в холодильник..

Не пропустите простой пирог с клубникой. Тесто замешивается на сметане.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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