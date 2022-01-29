Кофе по-египетски – весь секрет в его пене: простой рецепт напитка

Именно техника приготовления обеспечивает напитку кремовую текстуру. В процессе пена, что образуется на поверхности, перекладывается в чашку, а потом соединяется с кофе

Как приготовить кофе по-египетски / Фото: Инстаграм

Если у кофе с кардамоном есть свои особые правила, чтобы его не испортить, то для египетского кофе все немного проще.

Нет, основные требования остаются – фильтрованная вода, свежемолотый кофе и не кипятить напиток.

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Но вот сам процесс несколько отличается. Все дело в пене. Именно в ней. В процессе, когда она приближается к краям джезвы, ее нужно снимать и выкладывать в чашку. Так повторить несколько раз.

Благодаря этому кофе получается более нежной текстуры. И да, в Египте любят сладкий кофе. Но добавлять сахар можно по своему вкусу.

Кофе по-египетски

Кофе по-египетски / Фото: instagram.com/kn.natalie/

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Ингредиенты:

кофе мелкого помола – 25 г;

вода – 125 мл;

сахар – 4-5 г;

соль – щепотка.

В Японии очень любят кофейное желе как альтернативу эспрессо. Как это желе приготовить – смотрите здесь.

Способ приготовления:

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