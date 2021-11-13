Кофе по-вьетнамски – это когда нужен и кофеин, и десерт одновременно

Он покрыт яичным кремом, взбитым со сгущенным молоком, и по вкусу больше походит на кофейное безе. Идеально, если у вас есть вьетнамский кофе. Подавайте напиток как горячим, так и холодным

Кофе по-вьетнамски / Фото: instagram.com/caffeinatedwith.chi

В Японии из кофе делают желе и подают как десерт, а во Вьетнаме любят сливочно-яичный. Этот вариант кофейного напитка подойдет тем, кто не может без кофеина и любит сладкий привкус.

В рецепте от caffeinatedwith.chi, кроме яиц и сгущенки, есть ванильный экстракт.

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Появился из-за нехватки молока

Кофе по-вьетнамски / Фото: instagram.com/havehalalwilltravel

Дело было в 1946 году. Тогда Вьетнам переживал страшные времена после истощающей войны. В Ханое, как и по всей стране, катастрофически не хватало молока.

Сотрудник одного из столичных кафе – Нгуен Ван Джанг – решился поэкспериментировать и заменил молоко взбитым яйцом. Людям это безумно понравилось.

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Сегодня кофе по-вьетнамски – это практически бренд, его с удовольствием пьют те, кто любит горько-сладкие напитки.

Кофе по-вьетнамски

Ингредиенты на две порции:

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Крепкий кофе, эспрессо – 200 мл

Желток – 2 шт.

Сгущенное молоко – 100 мл

Ванильный экстракт – несколько капель

Как приготовить: