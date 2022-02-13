Кофе с халвой – рецепт напитка с привкусом восточных сладостей

Кофе с халвой / Фото: instagram.com/jennysmile83/
Во Вьетнаме любят соединять кофе с чаем и получать напиток юаньян, а фудблогеры и любители новых вкусовых оттенков придумали кофе с халвой.
Сахара, что абсолютно понятно, не нужно. Начните с 50 граммов халвы на 120 миллилитров кофе. Если поймете, что нужно менять пропорции – экспериментируйте.
К этому напитку понадобится молоко. Рецепт со страницы jennysmile83.
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Кофе с халвой
Кофе с халвой / Фото: instagram.com/jennysmile83/
Ингредиенты:
- 30-50 г халвы;
- 120 г молока;
- 120 мл кофе.
Рецепт кофе по-египетски с воздушной пеной найдете здесь.
Как приготовить:
- В чашу блендера всыпать халву. Отдельно подогреть до горячего состояния молоко.
- Влить молоко к халве и взбить блендером.
- Сварить кофе по своему рецепту. Влить к кофе взбитое с халвой молоко, перемешать. Украсить кусочками халвы.