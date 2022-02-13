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Кофе с халвой – рецепт напитка с привкусом восточных сладостей

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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13 февраля, 09:01
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Кофе нужно сварить по своему рецепту, то есть крепость регулируйте сами. То же самое касается халвы – начните с 50 граммов, а дальше – дайте место экспериментам
Кофе с халвой
Кофе с халвой / Фото: instagram.com/jennysmile83/

Во Вьетнаме любят соединять кофе с чаем и получать напиток юаньян, а фудблогеры и любители новых вкусовых оттенков придумали кофе с халвой.

Сахара, что абсолютно понятно, не нужно. Начните с 50 граммов халвы на 120 миллилитров кофе. Если поймете, что нужно менять пропорции – экспериментируйте.

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К этому напитку понадобится молоко. Рецепт со страницы jennysmile83.

Кофе с халвой

Кофе с халвой
Кофе с халвой / Фото: instagram.com/jennysmile83/

Ингредиенты:

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  • 30-50 г халвы;
  • 120 г молока;
  • 120 мл кофе.

Рецепт кофе по-египетски с воздушной пеной найдете здесь.

Как приготовить:

  1. В чашу блендера всыпать халву. Отдельно подогреть до горячего состояния молоко.
  2. Влить молоко к халве и взбить блендером.
  3. Сварить кофе по своему рецепту. Влить к кофе взбитое с халвой молоко, перемешать. Украсить кусочками халвы.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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