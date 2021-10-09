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Кофе с кардамоном – как сварить и сколько добавить специи, чтобы не испортить напиток

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
9 октября, 09:01
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Эксперты советуют брать целые зерна кардамона, а не молотую специю. Пропорции – 3 зерна на 150 мл воды, после приготовления кофе, кардамон нужно убрать из напитка
Кофе с кардамоном - правила приготовления
Кофе с кардамоном - правила приготовления / Фото: instagram.com/lebens_mittel/

Так пить кофе придумали в арабских странах, так его любят пить у нас. Но с кардамоном стоит быть крайне осторожными, то есть знать, как его приготовить, чтобы не пришлось варить кофе заново. Варить его, конечно, нужно в джезве. Существуют конкретные правила, как это сделать идеально. Одно из них – стараться использовать зерна, а не молотый кардамон.

Вся соль кроется в самом кардамоне

На 150 мл воды нужно 3-4 зерен
На 150 мл воды нужно 3-4 зерен / Фото: Pixabay

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Кардамон – специя сложная. Стоит немного превысить с ней норму – чашка испорчена, такой кофе пить невозможно. Эксперты советуют купить зерна и молоть их или толочь в ступке непосредственно перед приготовлением. Или же добавлять их в напиток целиком.

Если у вас измельченная специя, то добавлять ее нужно меньше. Чтобы выпить отличный кофе с кардамоном, то на 150 мл воды берите 3-4 зерен. Измельченного кардамона нужно не больше ¼ чайной ложки.

Что касается того, на каком этапе приготовления класть кардамон, то есть несколько вариантов. Можно смешать слегка раздавленный кардамон с молотым кофе, а потом добавлять воду.

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Или же положить в джезву целые зерна, а потом убрать их вместе с пеной. Можно испробовать несколько способов и выбрать лучший для себя лично.

Как только вы сварили кофе, то не нужно надолго оставлять зерна, кардамон будет продолжать отдавать свои масла, а это может испортить напиток.

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С какими еще специями кофе с кардамоном будет вкуснее

Молоко нейтрализует вкус кардамона, корица – подчеркивает
Молоко нейтрализует вкус кардамона, корица – подчеркивает / Фото: instagram.com/thea_maisonducafe/

Если любите добавлять в кофе немного молока, то нужно помнить – молоко в некоторой мере нейтрализует вкус и аромат кардамона. А вот с мускатным орехом, корицей, бадьяном и перцем кардамон подружится.

Кофе с кардамоном и корицей – рецепт

Ингредиенты:

  • 120 мл воды;
  • 1 ст. л. молотого кофе;
  • 2-3 зерна кардамона;
  • ½ ч. л. молотой корицы;
  • ½ ч. л. сахара.

Как приготовить:

  1. Молотый кофе смешать в джезве с слегка раздавленными зернами кардамона. Залить водой и нагревать на медленном огне.
  2. Как только напиток начнет прогреваться, добавить сахар и корицу. После появления пены процедить и вылить в чашку.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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