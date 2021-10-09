Кофе с кардамоном – как сварить и сколько добавить специи, чтобы не испортить напиток

Так пить кофе придумали в арабских странах, так его любят пить у нас. Но с кардамоном стоит быть крайне осторожными, то есть знать, как его приготовить, чтобы не пришлось варить кофе заново. Варить его, конечно, нужно в джезве. Существуют конкретные правила, как это сделать идеально. Одно из них – стараться использовать зерна, а не молотый кардамон.
Вся соль кроется в самом кардамоне
Кардамон – специя сложная. Стоит немного превысить с ней норму – чашка испорчена, такой кофе пить невозможно. Эксперты советуют купить зерна и молоть их или толочь в ступке непосредственно перед приготовлением. Или же добавлять их в напиток целиком.
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Если у вас измельченная специя, то добавлять ее нужно меньше. Чтобы выпить отличный кофе с кардамоном, то на 150 мл воды берите 3-4 зерен. Измельченного кардамона нужно не больше ¼ чайной ложки.
Что касается того, на каком этапе приготовления класть кардамон, то есть несколько вариантов. Можно смешать слегка раздавленный кардамон с молотым кофе, а потом добавлять воду.
Или же положить в джезву целые зерна, а потом убрать их вместе с пеной. Можно испробовать несколько способов и выбрать лучший для себя лично.
Как только вы сварили кофе, то не нужно надолго оставлять зерна, кардамон будет продолжать отдавать свои масла, а это может испортить напиток.
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С какими еще специями кофе с кардамоном будет вкуснее
Если любите добавлять в кофе немного молока, то нужно помнить – молоко в некоторой мере нейтрализует вкус и аромат кардамона. А вот с мускатным орехом, корицей, бадьяном и перцем кардамон подружится.
Кофе с кардамоном и корицей – рецепт
Ингредиенты:
- 120 мл воды;
- 1 ст. л. молотого кофе;
- 2-3 зерна кардамона;
- ½ ч. л. молотой корицы;
- ½ ч. л. сахара.
Как приготовить:
- Молотый кофе смешать в джезве с слегка раздавленными зернами кардамона. Залить водой и нагревать на медленном огне.
- Как только напиток начнет прогреваться, добавить сахар и корицу. После появления пены процедить и вылить в чашку.
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