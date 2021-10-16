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Кофейное желе как альтернатива эсперссо – почему его любят японцы и как его приготовить дома

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
16 октября, 09:01
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Сегодня это желе популярно в Японии и других странах Азии, там его пьют-едят круглый год. Подают со сливками или просто так. Для него нужен очень крепкий кофе
Кофейное желе
Кофейное желе / Фото: instagram.com/j_jjining/

Мы знаем, что в кофе можно добавить много чего, и это не ухудшит, а подчеркнет его вкус. А вот то, что эспрессо можно превратить в желе и не для того, чтобы съесть как десерт, а чтобы выпить кофе, только в другой интерпретации, известно немногим. В Японии это дело любят. Там даже продают его в магазинах.

Кофейное желе как альтернатива кофе

Есть сведения, что поваренные книги Англии описывали рецепт желе еще в начале 19-го века. Тогда предлагалось смешивать кофе с желе на основе говяжьего бульона.

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Когда желатин появился в продаже, стали предлагать растворять его в кофе. Уверяли: так желудок и организм в целом не получает вредный удар от кофеина.

Через несколько десятков лет кофейное желе стали продавать, но большого успеха среди потребителей не было. Тем не менее в Англии есть заведения, где можно это попробовать сейчас.

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Японская жизнь кофейного желе

Она была и есть, причем довольно успешная. В 20-ых годах прошлого века там запустили желе в продажу, и оно не выходит из моды до сих пор. Просто японцы обожают все европейское, а пить или есть кофейное желе постоянно уже вошло в привычку.

Всемирные сети кофеен адаптируют свои напитки под любимое местными жителями кофейное желе. Его могут подать просто так, а могут нарезать кубиками и залить молоком.

Кофейное желе – рецепт

Кофейное желе
Кофейное желе / Фото: instagram.com/miporin_3sis/

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Ингредиенты (одна порция):

  • Крепкий кофе – 100 мл
  • Сахар, желатин – по 1 ч. л.
  • Сливки, шоколад, молоко – для подачи

Как приготовить:

  1. Сварить кофе с сахаром и вылить в сотейник.
  2. Желатин растворить в воде, согласно с инструкцией на упаковке, и вылить в кофе.
  3. Готовить на очень медленном огне до растворения желатина. Дать остыть.
  4. Вылить в формочки и отправить в холодильник на 40-60 минут.
  5. Подавать со сливками, молоком или шоколадом.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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