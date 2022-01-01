Когда гости на пороге – рецепт несложных сырных шариков с беконом и фундуком

Понятно, что орехи могут быть любыми. Наверняка в доме будет горсть грецких. Шарики формируются из твердого и сливочного сыра

Сырные шарики с беконом и фундуком / Фото: instagram.com/kolomoka

Во время череды праздников гостей стоит ожидать даже без особого приглашения. Поэтому быстрые и вкусные закуски должны быть под рукой.

Конечно, после новогодней ночи будет, что поставить на стол. Но эта закуска не оставит равнодушными никого.

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Готовится из подручных продуктов – двух видов сыра, бекона и орехов.

У фудблогера kolomoka в рецепте есть фундук, он вполне заменяем грецкими орехами.

Сырные шарики с беконом и фундуком

Ингредиенты:

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Сливочный сыр – 220 г

Твердый сыр – 150 г

Сырокопченый бекон – 200 г

Фундук – 100 г

Как приготовить: ⠀