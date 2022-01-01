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Когда гости на пороге – рецепт несложных сырных шариков с беконом и фундуком

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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1 января, 17:01
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Понятно, что орехи могут быть любыми. Наверняка в доме будет горсть грецких. Шарики формируются из твердого и сливочного сыра
Сырные шарики с беконом и фундуком
Сырные шарики с беконом и фундуком / Фото: instagram.com/kolomoka

Во время череды праздников гостей стоит ожидать даже без особого приглашения. Поэтому быстрые и вкусные закуски должны быть под рукой.

Конечно, после новогодней ночи будет, что поставить на стол. Но эта закуска не оставит равнодушными никого.

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Готовится из подручных продуктов – двух видов сыра, бекона и орехов.

У фудблогера kolomoka в рецепте есть фундук, он вполне заменяем грецкими орехами.

Сырные шарики с беконом и фундуком

Ингредиенты:

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  • Сливочный сыр – 220 г
  • Твердый сыр – 150 г
  • Сырокопченый бекон – 200 г
  • Фундук – 100 г

Как приготовить: ⠀

  1. Фундук подсушить на сковороде и очистить от шелухи. Остудить и измельчить в блендере.
  2. Полоски бекона разложить на пергаменте и обжарить в духовке при температуре 180-200 градусов 7-10 минут. Выложить бекон на бумажные полотенца, остудить и измельчить в блендере.
  3. Сыр натереть на мелкой терке.
  4. Для обсыпки соединить измельченный фундук (60 г) с 1/3 измельченного бекона.
  5. Остальные ингредиенты перемешать в отдельной чаше. Сформировать шарики и обвалять в обсыпке.
  6. Охладить и подавать.

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