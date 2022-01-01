Когда гости на пороге – рецепт несложных сырных шариков с беконом и фундуком

Сырные шарики с беконом и фундуком / Фото: instagram.com/kolomoka
Во время череды праздников гостей стоит ожидать даже без особого приглашения. Поэтому быстрые и вкусные закуски должны быть под рукой.
Конечно, после новогодней ночи будет, что поставить на стол. Но эта закуска не оставит равнодушными никого.
Готовится из подручных продуктов – двух видов сыра, бекона и орехов.
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У фудблогера kolomoka в рецепте есть фундук, он вполне заменяем грецкими орехами.
Сырные шарики с беконом и фундуком
Ингредиенты:
- Сливочный сыр – 220 г
- Твердый сыр – 150 г
- Сырокопченый бекон – 200 г
- Фундук – 100 г
Как приготовить: ⠀
- Фундук подсушить на сковороде и очистить от шелухи. Остудить и измельчить в блендере.
- Полоски бекона разложить на пергаменте и обжарить в духовке при температуре 180-200 градусов 7-10 минут. Выложить бекон на бумажные полотенца, остудить и измельчить в блендере.
- Сыр натереть на мелкой терке.
- Для обсыпки соединить измельченный фундук (60 г) с 1/3 измельченного бекона.
- Остальные ингредиенты перемешать в отдельной чаше. Сформировать шарики и обвалять в обсыпке.
- Охладить и подавать.
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