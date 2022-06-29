Когда не хочется окрошки – рецепт холодного литовского супа (фото)

Итак, холодные первые блюда есть не только у нас, к слову, обязательно попробуйте украинский свекольный борщ на квасе.
Литовский холодный суп, он называется шалтибарщай, – главное сезонное блюдо Литвы. Свеклу можно отварить или запечь.
Она, вместе с огурцами, натирается и заливается кефиром. Шалтибарщай обязательно подается с запеченным картофелем и вареными яйцами.
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Литовский холодный суп шалтибарщай
Ингредиенты:
- 2 свеклы;
- 2-3 огурца;
- 2 куриных яйца (+2 для подачи);
- укроп, петрушка, зеленый лук;
- 500 мл кефира 2,5%;
- соль.
Как приготовить:
- Яйца отварить вкрутую, остудить, очистить.
- Свеклу отварить или запечь.
- Зелень мелко нарезать.
- Огурцы, свеклу и яйца натереть на крупной терке или нарезать тонкой соломкой. Соединить.
- Залить шалтибарщай кефиром, регулируя густоту по вкусу. Посолить.
- Поставить в холодильник для охлаждения и настаивания.
- Подавать с запеченным картофелем и вареными яйцами.
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