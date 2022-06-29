Когда не хочется окрошки – рецепт холодного литовского супа (фото)

Это один из самых популярных супов в стране, готовится на свекле и кефире. Подается с вареным яйцом и запеченным картофелем

Как приготовить литовский холодный суп шалтибарщай

Итак, холодные первые блюда есть не только у нас, к слову, обязательно попробуйте украинский свекольный борщ на квасе.

Литовский холодный суп, он называется шалтибарщай, – главное сезонное блюдо Литвы. Свеклу можно отварить или запечь.

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Она, вместе с огурцами, натирается и заливается кефиром. Шалтибарщай обязательно подается с запеченным картофелем и вареными яйцами.

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Литовский холодный суп шалтибарщай

Литовский холодный суп шалтибарщай

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Ингредиенты:

2 свеклы;

2-3 огурца;

2 куриных яйца (+2 для подачи);

укроп, петрушка, зеленый лук;

500 мл кефира 2,5%;

соль.

Как приготовить:

Яйца отварить вкрутую, остудить, очистить. Свеклу отварить или запечь. Зелень мелко нарезать. Огурцы, свеклу и яйца натереть на крупной терке или нарезать тонкой соломкой. Соединить. Залить шалтибарщай кефиром, регулируя густоту по вкусу. Посолить. Поставить в холодильник для охлаждения и настаивания. Подавать с запеченным картофелем и вареными яйцами.

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