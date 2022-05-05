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Когда закончился крахмал – 5 продуктов, которые его заменят

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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5 мая, 10:42
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Практически во всех рецептах выпечки используется крахмал, он нужен и для соусов в качестве загустителя
Чем заменить крахмал для выпечки и соусов
Чем заменить крахмал для выпечки и соусов / Фото: www.naturalproductsinsider.com

Удачная выпечка вряд ли получится, если не следовать пропорциям рецепта. Она никогда не поднимется, если у вас нет разрыхлителя. Его, о чем мы писали, можно заменить рядом других продуктов.

В очень многих рецептах присутствует крахмал, без него не получатся густые соусы. Итак, что делать и что брать с полок, когда крахмала не оказалось – читайте ниже.

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Информация с канала СЕКРЕТЫ ДОМОХОЗЯЕК.

5 продуктов, которые можно использовать вместо крахмала

Крахмал можно заменить измельченной овсянкой и кокосовой стружкой
Крахмал можно заменить измельченной овсянкой и кокосовой стружкой / Фото: www.foodingredientsfirst.com

Крахмал для соусов. Обычно его используют в качестве загустителя. Поможет мука, только добавить ее нужно немного больше. Ее количество регулируйте в процессе приготовления.

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Крахмал для выпечки. Среднее количество крахмала в большинстве рецептов – до двух столовых ложек. Это количество заменит одно маленькое яйцо.

Крахмал для сладкой выпечки. Заменить крахмал в десертных пирогах и пирожках поможет кокосовая стружка. Ее нужно измельчить до консистенции порошка.

Также с этой функцией может справиться овсянка мука. Ее можно сделать из хлопьев.

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Манка, вернее, манная каша. Манку нужно отварить с молоком, щепоткой цедры лимона и нужным количеством сахара. Полученная смесь тоже может заменить крахмал для выпечки.

Здесь читайте рецепт соуса, которым можно заменить рисовый уксус для суши.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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