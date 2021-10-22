Коктейль на Хэллоуин – как приготовить гранатово-ромовый пунш

Гранатовый цвет коктейля достигается благодаря гибискусу. Кроме него, нужны темный ром, апельсиновый и гранатовый сок. Для подачи – зерна граната и дольки цитрусовых

Гранатово-ромовый пунш / Фото: www.countryliving.com

Если речь идет не о детской вечеринке по поводу Хэллоуина, то, кроме устрашающей, но вкусной еды, должен быть тематический коктейль. Понятно, что для этого напитка нужен темный ром и гранатовый сок. Усилит праздничное настроение наличие в составе хорошего просекко. Пунша получается много, количество ингредиентов рассчитано на 6-7 человек.

В подборке лучших коктейлей на Хэллоуин от Сountryliving.com гранатово-ромовый пунш занимает достойное место.

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Гранатово-ромовый пунш

Ингредиенты:

4 пакетика гибискуса;

1 небольшая палочка корицы, измельченная;

200 мл гранатового сока;

200 мл темного рома;

100 мл апельсинового сока;

750 мл просекко;

семена граната для сервировки.

Как приготовить: