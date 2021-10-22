Еда
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🎬 Болдуин застрелил украинку 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 Выборы в Харькове Выборы в Харькове 💡 Большое обновление сетей

Салаты с виноградом

Сезонная запеканка

Напитки осени

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Коктейль на Хэллоуин – как приготовить гранатово-ромовый пунш

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
22 октября, 16:59
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Гранатовый цвет коктейля достигается благодаря гибискусу. Кроме него, нужны темный ром, апельсиновый и гранатовый сок. Для подачи – зерна граната и дольки цитрусовых
Гранатово-ромовый пунш
Гранатово-ромовый пунш / Фото: www.countryliving.com

Если речь идет не о детской вечеринке по поводу Хэллоуина, то, кроме устрашающей, но вкусной еды, должен быть тематический коктейль. Понятно, что для этого напитка нужен темный ром и гранатовый сок. Усилит праздничное настроение наличие в составе хорошего просекко. Пунша получается много, количество ингредиентов рассчитано на 6-7 человек.

В подборке лучших коктейлей на Хэллоуин от Сountryliving.com гранатово-ромовый пунш занимает достойное место.

Реклама

Гранатово-ромовый пунш

Ингредиенты:

  • 4 пакетика гибискуса;
  • 1 небольшая палочка корицы, измельченная;
  • 200 мл гранатового сока;
  • 200 мл темного рома;
  • 100 мл апельсинового сока;
  • 750 мл просекко;
  • семена граната для сервировки.

Как приготовить:

  1. Поместите чайные пакетики и палочку корицы в сотейник. Залейте 1 стаканом кипятка, дайте настояться 5 минут. Процедите и остудите до комнатной температуры.
  2. Смешайте в кувшине чай, гранатовый сок, ром и апельсиновый сок. Медленно добавьте просекко.
  3. Подавайте со льдом, дольками апельсина и зернами граната.

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Тест редакции
Звездная пицца
Мы продегустировали 3 вида DZIDZIO PIZZA
Честный отзыв
Любишь итальянскую кухню?
Готовить пиццу
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Готовим ужин сегодня
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять