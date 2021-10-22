Коктейль на Хэллоуин – как приготовить гранатово-ромовый пунш

Если речь идет не о детской вечеринке по поводу Хэллоуина, то, кроме устрашающей, но вкусной еды, должен быть тематический коктейль. Понятно, что для этого напитка нужен темный ром и гранатовый сок. Усилит праздничное настроение наличие в составе хорошего просекко. Пунша получается много, количество ингредиентов рассчитано на 6-7 человек.
В подборке лучших коктейлей на Хэллоуин от Сountryliving.com гранатово-ромовый пунш занимает достойное место.
Гранатово-ромовый пунш
Ингредиенты:
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- 4 пакетика гибискуса;
- 1 небольшая палочка корицы, измельченная;
- 200 мл гранатового сока;
- 200 мл темного рома;
- 100 мл апельсинового сока;
- 750 мл просекко;
- семена граната для сервировки.
Как приготовить:
- Поместите чайные пакетики и палочку корицы в сотейник. Залейте 1 стаканом кипятка, дайте настояться 5 минут. Процедите и остудите до комнатной температуры.
- Смешайте в кувшине чай, гранатовый сок, ром и апельсиновый сок. Медленно добавьте просекко.
- Подавайте со льдом, дольками апельсина и зернами граната.
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