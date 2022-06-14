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Компот из черешни – рецепты, чтобы пить сейчас и заготовить на зиму

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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14 июня, 12:31
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Классический рецепт предусматривает ягоду с косточкой, для него нужен килограмм сахара. Также можно приготовить черешневый компот с легким цитрусовым привкусом
Рецепты компота из черешни
Рецепты компота из черешни / Фото: Depositphotos

Приятного цвета и ненавязчивого вкуса – так говорят о компоте из черешни. Он не насыщенный по составу витаминов, как из овощей и цитрусовых, но станет прекрасным сезонным напитком и заготовкой на зиму.

Для красоты вашего произведения старайтесь брать черешню без видимых повреждений, можно использовать ягоду разных сортов.

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В классический рецепт компота от vkusno_vv черешня берется с косточкой, поэтому такое количество сахара. Если для вас слишком сладко, его можно будет разбавлять кипяченой водой.

Компот с привкусом лимона – рецепт редакционный, нужен сок из одного цитрусового.

Черешневый компот, классический рецепт

Черешневый компот, классический рецепт
Черешневый компот, классический рецепт / Фото: instagram.com/vkusno_vv/

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Ингредиенты:

  • черешня – 1 кг;
  • сахар – 1 кг.
  • вода – 3 л.

Как приготовить:

  1. Черешню промыть. Наполнить на 1/4 или 1/3 чистые литровые банки ягодой.
  2. Соединить сахар и воду, приготовить сироп. Залить кипящим сиропом банки под горлышко и накрыть стерильными крышками. Оставить на 10 минут.
  3. Сироп слить в кастрюлю, закипятить его, повторно залить банки и закатать. Оставить банки под одеялом на ночь.

Черешневый компот на зиму с лимоном

Компот из черешни на зиму
Компот из черешни на зиму / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

  • черешня – 1 кг;
  • сок 1 лимона;
  • сахар – 2 стакана;
  • вода – 2,5 л.

Как приготовить:

  1. Черешню перебрать, хорошо помыть и сложить в стерилизованные банки. Медленно залить до верха кипятком и оставить на 5 минут.
  2. Слить жидкость в кастрюлю, добавить сахар и лимонный сок. Довести до кипения. Залить сиропом ягоды и закатать банки.
  3. Перевернуть емкости вверх дном, накрыть полотенцами и дать остыть. Хранить в прохладном месте.

Турецкий лимонад отлично освежает и готовится вместе с апельсинами. В этом материале узнаете его рецепт.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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