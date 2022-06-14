Компот из черешни – рецепты, чтобы пить сейчас и заготовить на зиму

Классический рецепт предусматривает ягоду с косточкой, для него нужен килограмм сахара. Также можно приготовить черешневый компот с легким цитрусовым привкусом

Рецепты компота из черешни / Фото: Depositphotos

Приятного цвета и ненавязчивого вкуса – так говорят о компоте из черешни. Он не насыщенный по составу витаминов, как из овощей и цитрусовых, но станет прекрасным сезонным напитком и заготовкой на зиму.

Для красоты вашего произведения старайтесь брать черешню без видимых повреждений, можно использовать ягоду разных сортов.

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В классический рецепт компота от vkusno_vv черешня берется с косточкой, поэтому такое количество сахара. Если для вас слишком сладко, его можно будет разбавлять кипяченой водой.

Компот с привкусом лимона – рецепт редакционный, нужен сок из одного цитрусового.

Черешневый компот, классический рецепт

Черешневый компот, классический рецепт / Фото: instagram.com/vkusno_vv/

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Ингредиенты:

черешня – 1 кг;

сахар – 1 кг.

вода – 3 л.

Как приготовить:

Черешню промыть. Наполнить на 1/4 или 1/3 чистые литровые банки ягодой. Соединить сахар и воду, приготовить сироп. Залить кипящим сиропом банки под горлышко и накрыть стерильными крышками. Оставить на 10 минут. Сироп слить в кастрюлю, закипятить его, повторно залить банки и закатать. Оставить банки под одеялом на ночь.

Черешневый компот на зиму с лимоном

Компот из черешни на зиму / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

черешня – 1 кг;

сок 1 лимона;

сахар – 2 стакана;

вода – 2,5 л.

Как приготовить:

Черешню перебрать, хорошо помыть и сложить в стерилизованные банки. Медленно залить до верха кипятком и оставить на 5 минут. Слить жидкость в кастрюлю, добавить сахар и лимонный сок. Довести до кипения. Залить сиропом ягоды и закатать банки. Перевернуть емкости вверх дном, накрыть полотенцами и дать остыть. Хранить в прохладном месте.

Турецкий лимонад отлично освежает и готовится вместе с апельсинами. В этом материале узнаете его рецепт.