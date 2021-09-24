Конфеты из сухофруктов – рецепты с финиками, изюмом, черносливом и курагой

Многие ищут разные способы, чтобы сделать любимые сладости полезнее, такие способы есть. С конфетами из сухофруктов этого делать не надо. Они сильно по фигуре не бьют. Но тем не менее помним – сухофрукты калорийны, особо налегать на них не стоит. Для украшения конфет понадобится кунжут, кокосовая стружка и мак.
Конфеты с курагой и миндалем
Ингредиенты:
- Курага – 200 г
- Миндаль – 8 шт.
- Кокосовая стружка – 20 г
- Мед – 1 ст. л.
Как приготовить:
- Курагу замочить в кипятке на 10 минут. Слить воду, обсушить и измельчить в блендере.
- Добавить кокосовую стружку, мед и измельченный миндаль, перемешать.
- Сформировать конфеты, обвалять в кокосовой стружке.
Конфеты с черносливом, финиками и орехами
Ингредиенты (рассчитывайте по своему вкусу):
- Чернослив
- Финики
- Грецкие орехи, арахис
- Какао, кокосовая стружка, кунжут
Как приготовить:
- Чернослив замочить на 2 часа в теплой воде. Обсушить.
- Финики промыть и вынуть косточки. Сухофрукты перемолоть в блендере, там же измельчить и орехи. Перемешать и убрать в холодильник на 30 минут
- Сформировать конфеты, обвалять в кокосовой стружке и кунжуте.
Конфеты с финиками, изюмом и бананом
Ингредиенты:
- Финики – 6-8 шт.
- Банан – 1 шт.
- Изюм, арахис – по 30 г
- Овсяные хлопья – 2 ст. л.
- Какао
Как приготовить:
- Убрать косточки из фиников. Измельчить все ингредиенты в блендере.
- Сформировать конфеты, обвалять в какао.
- Убрать в холодильник на несколько часов.
Конфеты с финиками и темным изюмом
Ингредиенты (количество на 3-5 конфет):
- Финики – 80 г
- Темный изюм – 70 г
- Кедровые орехи (или на выбор) – 30 г
- Мак
Как приготовить:
- Финики, изюм и орехи измельчить в блендере. Сформировать конфеты.
- Обвалять в маке и убрать в холодильник на 1 час.
Конфеты из фиников и овсянки
Ингредиенты:
- Финики – 300 г
- Кунжут, овсяные хлопья – по 2 ст. л.
- Щепотка соли
- Сок и цедра лимона – по 1 ч. л.
- Какао-порошок
Как приготовить:
- Кунжут и овсяные хлопья подсушить на сковороде.
- Финики помыть теплой водой, удалить косточки. Измельчить в блендере.
- Добавить соль, кунжут, овсянку, сок и цедру лимона. Хорошо взбить.
- Влажными руками сформировать конфеты. Обвалять в какао.
- Поставить в холодильник на 40 минут.
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