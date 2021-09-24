Конфеты из сухофруктов – рецепты с финиками, изюмом, черносливом и курагой

Все сухофрукты перед тем, как они станут конфетами, нужно замочить в теплой воде и тщательно промыть. По желанию добавить немного меда, а хранить эти сладости лучше в холодильнике

Рецепты конфет из сухофруктов / Фото: Depositphotos Многие ищут разные способы, чтобы сделать любимые сладости полезнее, такие способы есть. С конфетами из сухофруктов этого делать не надо. Они сильно по фигуре не бьют. Но тем не менее помним – сухофрукты калорийны, особо налегать на них не стоит. Для украшения конфет понадобится кунжут, кокосовая стружка и мак. Конфеты с курагой и миндалем Конфеты с курагой и миндалем / Фото: instagram.com/alenas_recipes/ Реклама Ингредиенты: Курага – 200 г

Миндаль – 8 шт.

Кокосовая стружка – 20 г

Мед – 1 ст. л. Как приготовить: Курагу замочить в кипятке на 10 минут. Слить воду, обсушить и измельчить в блендере. Добавить кокосовую стружку, мед и измельченный миндаль, перемешать. Сформировать конфеты, обвалять в кокосовой стружке. Конфеты с черносливом, финиками и орехами Конфеты с черносливом, финиками и орехами / Фото: instagram.com/___gaechka__/ Реклама Ингредиенты (рассчитывайте по своему вкусу): Чернослив

Финики

Грецкие орехи, арахис

Какао, кокосовая стружка, кунжут Как приготовить: Чернослив замочить на 2 часа в теплой воде. Обсушить. Финики промыть и вынуть косточки. Сухофрукты перемолоть в блендере, там же измельчить и орехи. Перемешать и убрать в холодильник на 30 минут Сформировать конфеты, обвалять в кокосовой стружке и кунжуте. Конфеты с финиками, изюмом и бананом Конфеты с финиками, изюмом и бананом / Фото: instagram.com/alina.l.098/ Реклама Ингредиенты: Финики – 6-8 шт.

Банан – 1 шт.

Изюм, арахис – по 30 г

Овсяные хлопья – 2 ст. л.

Какао Как приготовить: Убрать косточки из фиников. Измельчить все ингредиенты в блендере. Сформировать конфеты, обвалять в какао. Убрать в холодильник на несколько часов. Читайте также: Творожно-банановый десерт – рецепт некалорийного и максимально вкусного лакомства Конфеты с финиками и темным изюмом Конфеты с финиками и темным изюмом / Фото: instagram.com/mir_ketrin/ Ингредиенты (количество на 3-5 конфет): Финики – 80 г

Темный изюм – 70 г

Кедровые орехи (или на выбор) – 30 г

Мак Как приготовить: Финики, изюм и орехи измельчить в блендере. Сформировать конфеты. Обвалять в маке и убрать в холодильник на 1 час. Конфеты из фиников и овсянки Конфеты из фиников и овсянки / Фото: Depositphotos Ингредиенты: Финики – 300 г

Кунжут, овсяные хлопья – по 2 ст. л.

Щепотка соли

Сок и цедра лимона – по 1 ч. л.

Какао-порошок Как приготовить: Кунжут и овсяные хлопья подсушить на сковороде. Финики помыть теплой водой, удалить косточки. Измельчить в блендере. Добавить соль, кунжут, овсянку, сок и цедру лимона. Хорошо взбить. Влажными руками сформировать конфеты. Обвалять в какао. Поставить в холодильник на 40 минут. Читайте также: Груши в пряном вине – рецепт самого элегантного десерта сентября

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