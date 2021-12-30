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Конфеты "Планета" – как их делали советские хозяйки и почему они были вкуснее магазинных

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
30 декабря, 10:31
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Потому что дома делали этот десерт из детской молочной смеси, реже – из сухого молока. Использовали масло, а не маргарин. Ну и украшение конфет, это было большое количество измельченных вафель
Конфеты "Планета"
Конфеты "Планета" / Фото: instagram.com/alexiaageeva/

Мастерству наших мам в плане воспроизведения сладостей, которые предлагались в магазинах, можно позавидовать.

Нет возможности купить дорогие трюфели – их можно сделать дома. Правда, в виде печенья, но с обильной посыпкой из какао.

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Хочется угостить конфетами "Планета" – это еще проще. Никакого теста замешивать не нужно, а просто соединить ингредиенты. Их, кстати, подбирали интуитивно.

И эта интуитивность выливалась в очень вкусный домашний десерт. Для "Планет" использовалась детская молочная смесь. Некоторые помнят, что ели ее просто так, ложками.

Смесь смешивали со сгущенкой, сливочным маслом, а не маргарином, как часто было с покупными конфетами, и украшали щедро какао или вафельной крошкой.

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Рецепт взят со страницы alexiaageeva.

Конфета "Планета"

Ингредиенты:

  • 125 г сгущенного молока;
  • 4 ч. л. какао;
  • 160 г сливочного масла;
  • 300 г сухого молока или детской молочной смеси;
  • вафли или миндальная мука – для украшения.

Как приготовить:

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  1. Сливочное масло слегка растопить и тщательно смешать с сухим молоком и какао. Сформировать шарики.
  2. Вафли измельчить и обвалять в крошке конфеты. Держать в холодильнике до подачи.

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Ирина Маслова
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