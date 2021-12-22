"Коррида" на Новый год – неожиданное решение для салатов с крабовыми палочками

Салат "Коррида" на Новый год / Фото: instagram.com/kitchen_kulinars/
Этот простой салат на Новый год 2022 может стать любимым и постоянным. Тем более если называете себя любителем крабовых палочек.
Есть предположение, что объединять их со свежими помидорами приходилось далеко не всем. Пришло время это сделать.
Салат украшается сухариками, которые желательно приготовить самостоятельно.
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Авторы рецепта kitchen_kulinars уточняют – сыр нужен не твердый. Это может быть фета или моцарелла.
Салат "Коррида" на Новый год
Ингредиенты:
- Помидоры – 4 шт. или черри – 400 г
- Чеснок – 2 зуб.
- Крабовые палочки – упаковка
- Кукуруза консервированная – 1 банка
- Сыр – 200 г
- Майонез, сухарики, соль
Как приготовить:
- Помидоры нарезать мелко, посолить и добавить тертый чеснок. Оставить на 5 минут, слить сок.
- Помидоры выложить слоем на тарелку.
- Крабовые палочки нарезать и выложить ан помидоры. Смазать майонезом.
- Из кукурузы слить жидкость и выложить на крабовые палочки.
- Сыр натереть и выложить на на кукурузу, смазать майонезом и украсить сухариками.
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