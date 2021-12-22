"Коррида" на Новый год – неожиданное решение для салатов с крабовыми палочками

Вероятно, такое название салата из-за присутствия помидоров. Они могут быть обычными или черри. Еще нужен сыр, не твердый, а фета или моцарелла. Заправляется "Коррида" майонезом

Салат "Коррида" на Новый год / Фото: instagram.com/kitchen_kulinars/

Этот простой салат на Новый год 2022 может стать любимым и постоянным. Тем более если называете себя любителем крабовых палочек.

Есть предположение, что объединять их со свежими помидорами приходилось далеко не всем. Пришло время это сделать.

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Салат украшается сухариками, которые желательно приготовить самостоятельно.

Авторы рецепта kitchen_kulinars уточняют – сыр нужен не твердый. Это может быть фета или моцарелла.

Салат "Коррида" на Новый год

Ингредиенты:

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Помидоры – 4 шт. или черри – 400 г

Чеснок – 2 зуб.

Крабовые палочки – упаковка

Кукуруза консервированная – 1 банка

Сыр – 200 г

Майонез, сухарики, соль

Как приготовить: