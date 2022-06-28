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Котлета по-киевски – рецепт 1918 года, готовит украинский шеф-повар (видео)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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28 июня, 11:17
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Кроме филе, нужны косточки из куриных крыльев. Мясо потом можно использовать для бульона. К котлетам предлагается подать розовое картофельное пюре
Как правильно приготовить котлету по-киевски, рецепт 1918 года
Как правильно приготовить котлету по-киевски, рецепт 1918 года / Фото: Инстаграм

Вариаций котлет по-киевски было и сейчас существует немало. О самом простом рецепте мы рассказывали, он не требует долгой формовки блюда.

А вот какой она задумывалась изначально и как ее готовили в 1915-1919 годах – вопрос интересный. Первое – это косточка, вокруг которой заворачивалось начиненное сливочным маслом филе. Второе – это двойная панировка из яиц, муки и сухарей.

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Шеф-повар Юрій Ковриженко советует: если будете делать котлету из половины филе, то ей достаточно жариться 7-8 минут. Когда котлета крупная, до готовности она должна прийти в духовке при 190 градусах минут пять.

Котлета по-киевски

Котлета по-киевски
Котлета по-киевски

Ингредиенты:

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  • куриное филе, куриные крылья – по 3 шт.;
  • сливочное масло – 90 г;
  • укроп, петрушка, чеснок – по 10 г;
  • панировочные сухари, мука;
  • яйца – 2 шт.;
  • соль, перец.

Для пюре:

  • картофель – 800 г;
  • молоко – 200 мл;
  • сливочное масло – 50 г;
  • свекла – 1 шт.

Как приготовить:

  1. Нарезанный картофель поставить вариться в молоке.
  2. Крылья зачистить и достать косточку. Отварить, чтобы легко убрать мясо с костей.
  3. Петрушку и укроп нарезать. Соединить с маслом комнатной температуры. Посолить, поперчить и перемешать до однородности. Завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник.
  4. Куриное филе слегка отбить под пленкой. Посолить, поперчить. Оставить под пленкой.
  5. Вареные куриные кости опустить в холодную воду и почистить.
  6. На филе выложить масло, воткнуть косточку и закрыть, как хинкали. Положить котлеты в пленке в морозилку на 10 минут.
  7. Для панировки взбить яйца.
  8. Свеклу натереть. Картофель переложить в сито. Добавить сливочное масло. Измельчить.
  9. Добавить свекольный сок для нужного оттенка пюре. Довести до вкуса солью и перцем.
  10. Котлеты опустить в муку, лишнюю струсить. Опустить во взбитые яйца, потом – в сухари. Это проделать дважды.
  11. Жарить в разогретом масле 7-8 минут, это если котлета небольшая. Переложить на бумажное полотенце.
  12. Подавать с пюре.

Подробности всех этапов приготовления смотрите в видео.

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А в Бразилии готовят коксинью. Она очень похожа на котлету по-киевски, только без косточки.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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