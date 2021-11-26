Котлета "Валленберг" – за что ее полюбила самая влиятельная семья Швеции

Эта история еще раз доказывает, что очень богатым людям ничто не чуждо. Рождение котлеты "Валленберг" произошло благодаря мастерству повара и представителю самой влиятельной шведской семьи – Маркусу Валленбергу.
В отличие от сербской огромной плескавицы с сыром внутри, главная котлета Швеции – это сплошной, правда, хорошо взбитый фарш из телятины.
Спасла от болей в желудке и стала достоянием скандинавской кухни
Случилось это почти сто лет назад. Один из членов семьи Валленбергов зашел в ресторан. Все повара были в курсе, что богатый наследник мучается болями в желудке, поэтому нужно было выкручиваться и подать что-то легкое.
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Тогда было решено: из телятины перекрутить фарш, причем трижды, отбить его до состояния суфле и нажарить котлет.
Дальше – традиционно: котлеты моментально нашли одобрение, а ресторан и повар стали известными на всю Швецию.
Идеальная котлета "Валленберг" должна весить не более 160 граммов и быть не толще 2 сантиметров.
Котлета "Валленберг"
Ингредиенты: (8 порций)
- Телятина – 1 кг
- Сливки 35% – 400 мл
- Яичный желток – 4 шт.
- Соль – по вкусу
- Молотый белый перец – 5 г
- Панировочные сухари
Для подачи:
- Свежемороженная брусника – 300 г
- Сахар – 300 г
- Картофель – 1 кг
- Сливочное масло – 100 г
- Замороженный зеленый горошек – 250 г
Как приготовить:
- Телятину 3 раза прокрутить через мелкую решетку мясорубки. Добавить сливки и желтки, 10 г соли, перец, взбить венчиком до однородной, воздушной массы.
- Разделить фарш на котлеты весом 160 г и обвалять в панировочных сухарях. Обжарить с двух сторон на сливочном масле.
- Для брусничного соуса соединить ягоды и сахар в сотейнике. Нагреть на медленном огне, пока не растает сахар. Остудить.
- Картофель отварить, добавить сливочное масло, соль и приготовить пюре.
- Замороженный горошек обдать кипятком и быстро положить на лед. Подавать с брусничным соусом, картофельным пюре и бланшированным горошком.
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