Котлеты да не те – нужно вылить яичную смесь к фаршу и, не перемешивая, запечь

И тогда получится отличная мясная закуска, которую не стыдно поставить на праздничный стол. Понадобятся, кроме фарша и яиц, керамические формочки для запекания. Также нужно немного твердого сыра и черри

Горячая закуска из фарша с сыром и черри / Фото: ЧАЙХАНА Узбечка

Когда в доме есть фарш, что можно считать, что ужином вы обеспечены.

Например, можно приготовить турецкий пирог без грамма теста, а можно – вот эту красивую горячую закуску.

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Фарш распределяется по формочкам для запекания, к нему добавляется немного тертого сыра и черри. Потом это все заливается смесью из молока и яиц.

Рецепт взят у канала ЧАЙХАНА Узбечка.

Горячая закуска из фарша и яиц с сыром и черри

Ингредиенты:

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Фарш – 300 г

Лук – 150 г (одна крупная штука)

Панировочные сухари – 70 г

Яйцо в фарш

Яйца – 4 шт.

Сливочное масло

Растительное масло – 50 мл

Теплая вода – 70 мл

Молоко – 100 мл

Твердый сыр, помидоры черри

Соль, перец, паприка, зелень

Как приготовить: