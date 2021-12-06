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Котлеты да не те – нужно вылить яичную смесь к фаршу и, не перемешивая, запечь

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
6 декабря, 16:40
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И тогда получится отличная мясная закуска, которую не стыдно поставить на праздничный стол. Понадобятся, кроме фарша и яиц, керамические формочки для запекания. Также нужно немного твердого сыра и черри
Горячая закуска из фарша с сыром и черри
Горячая закуска из фарша с сыром и черри / Фото: ЧАЙХАНА Узбечка

Когда в доме есть фарш, что можно считать, что ужином вы обеспечены.

Например, можно приготовить турецкий пирог без грамма теста, а можно – вот эту красивую горячую закуску.

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Фарш распределяется по формочкам для запекания, к нему добавляется немного тертого сыра и черри. Потом это все заливается смесью из молока и яиц.

Рецепт взят у канала ЧАЙХАНА Узбечка.

Горячая закуска из фарша и яиц с сыром и черри

Ингредиенты:

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  • Фарш – 300 г
  • Лук – 150 г (одна крупная штука)
  • Панировочные сухари – 70 г
  • Яйцо в фарш
  • Яйца – 4 шт.
  • Сливочное масло
  • Растительное масло – 50 мл
  • Теплая вода – 70 мл
  • Молоко – 100 мл
  • Твердый сыр, помидоры черри
  • Соль, перец, паприка, зелень

Как приготовить:

  1. Соединить все ингредиенты и тщательно перемешать. Добавить воду и растительное масло и перемешать еще раз.
  2. Формы для запекания смазать сливочным маслом. В каждую формочку выложить фарш и руками распределить по поверхности, как видно на фото.
  3. Молоко соединить с яйцами, добавить измельченную зелень, соль, перец и перемешать.
  4. Натереть сыр и выложить в каждую формочку сверху фарша. Добавить две половинки черри и разлить соус.
  5. Отправить в холодную духовку. Выпекать 25-30 минут при 180 градусах.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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