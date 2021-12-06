Котлеты да не те – нужно вылить яичную смесь к фаршу и, не перемешивая, запечь

Когда в доме есть фарш, что можно считать, что ужином вы обеспечены.
Например, можно приготовить турецкий пирог без грамма теста, а можно – вот эту красивую горячую закуску.
Фарш распределяется по формочкам для запекания, к нему добавляется немного тертого сыра и черри. Потом это все заливается смесью из молока и яиц.
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Рецепт взят у канала ЧАЙХАНА Узбечка.
Горячая закуска из фарша и яиц с сыром и черри
Ингредиенты:
- Фарш – 300 г
- Лук – 150 г (одна крупная штука)
- Панировочные сухари – 70 г
- Яйцо в фарш
- Яйца – 4 шт.
- Сливочное масло
- Растительное масло – 50 мл
- Теплая вода – 70 мл
- Молоко – 100 мл
- Твердый сыр, помидоры черри
- Соль, перец, паприка, зелень
Как приготовить:
- Соединить все ингредиенты и тщательно перемешать. Добавить воду и растительное масло и перемешать еще раз.
- Формы для запекания смазать сливочным маслом. В каждую формочку выложить фарш и руками распределить по поверхности, как видно на фото.
- Молоко соединить с яйцами, добавить измельченную зелень, соль, перец и перемешать.
- Натереть сыр и выложить в каждую формочку сверху фарша. Добавить две половинки черри и разлить соус.
- Отправить в холодную духовку. Выпекать 25-30 минут при 180 градусах.
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