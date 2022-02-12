Котлеты из крабовых палочек с крекером – рецепт для легкого ужина

Если пока не доводилось использовать крабовые палочки нигде, кроме салатов, пора расширять горизонты.
Приготовить сырные кексы с ними или нажарить котлет. Получаются они сочными, потому что в фарше будет сметана, и хрустящими за счет интересной панировки.
Автор рецепта – shashkinaelena – предлагает добавить к фаршу немного вустерского соуса, но это по желанию.
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Котлеты из крабовых палочек
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 400 г;
- яйцо – 1 шт.;
- крекеры – 4 шт.;
- сметана – 1 ст. л.;
- соус вустерский (по желанию) – 1 ст. л.;
- лимон – 1 шт.;
- мука – 1,5 ст. л.;
- сухари панировочные – 150 г;
- горчичный порошок – 2 ч. л.;
- масло для жарки – 2 ст. л.
С салатом из крабовых палочек можно сделать хрустящие тортильи – рецепт найдете здесь.
Как приготовить:
- В чашу комбайна (или блендера) сложить крабовые палочки, яйцо, крекеры, сметану, вустерский соус, цедру лимона, муку. Прокрутить до однородности. Посолить, поперчить, если нужно.
- Панировочные сухари смешать с горчичным порошком. Руки смачивать водой и из полученной массы сформировать небольшие шарики. Обвалять в панировке. Немного сплющить,.
- Разогреть масло и обжаривать с двух сторон по 3-4 минуты до золотистой корочки.