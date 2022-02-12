Котлеты из крабовых палочек с крекером – рецепт для легкого ужина

Палочки и крекер – это основа фарша. Туда же нужна сметана. К панировочным сухарям добавляется немного горчичного порошка

Котлеты из крабовых палочек / Фото: instagram.com/bloknot_rezeptov/

Если пока не доводилось использовать крабовые палочки нигде, кроме салатов, пора расширять горизонты.

Приготовить сырные кексы с ними или нажарить котлет. Получаются они сочными, потому что в фарше будет сметана, и хрустящими за счет интересной панировки.

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Автор рецепта – shashkinaelena – предлагает добавить к фаршу немного вустерского соуса, но это по желанию.

Котлеты из крабовых палочек

Котлеты из крабовых палочек / Фото: instagram.com/shashkinaelena/

Ингредиенты:

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крабовые палочки – 400 г;

яйцо – 1 шт.;

крекеры – 4 шт.;

сметана – 1 ст. л.;

соус вустерский (по желанию) – 1 ст. л.;

лимон – 1 шт.;

мука – 1,5 ст. л.;

сухари панировочные – 150 г;

горчичный порошок – 2 ч. л.;

масло для жарки – 2 ст. л.

С салатом из крабовых палочек можно сделать хрустящие тортильи – рецепт найдете здесь.



Как приготовить: