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Котлеты под сочной шубой – простой рецепт обеда для всей семьи

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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22 апреля, 13:00
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Котлеты не жарятся, а запекаются под этой самой шубой. Для нее нужно немного замариновать лук, фарш может быть куриным или свиным
Обед за 30 минут - рецепт котлет под шубой
Обед за 30 минут - рецепт котлет под шубой / Фото: Alina FooDee

Вариаций котлет существует много, речь идет больше не об их подаче, а о ингредиентах, кроме фарша. Котлеты можно сделать даже с квашеной капустой, очень оригинально и вкусно.

Котлеты под шубой, в отличие от мяса, несколько сочнее. Для этого нужно отбить фарш.

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Что касается самой шубы, то она состоит из маринованного лука, маринованных огурцов и твердого сыра.

Alina FooDee предлагает отварить к котлетам рис.

Котлеты под шубой

Котлеты под шубой
Котлеты под шубой / Фото: Alina FooDee

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Ингредиенты:

  • фарш – 500 г;
  • лук – 1 шт.;
  • сухой батон – 3 ломтика;
  • молоко – 150 г;
  • соль, перец.

Для начинки:

  • кетчуп – 3 ст. л.;
  • маринованный огурец;
  • лук – 1 шт.;
  • сыр – 100 г.

Для маринада лука:

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  • уксус – 1 ч. л;
  • сахар – 0,5 ч. л.;
  • щепотка соли.

Недорого, но красиво и вкусно – попробуйте картофельные лодочки, нужно немного сала или ветчины.

Как приготовить:

  1. Батон замочить в молоке. Мясо, лук и батон пропустить через мясорубку, добавить соль, черный молотый перец по вкусу.
  2. Одну небольшую луковицу замариновать с 1 ч. л. уксуса, 0,5 ч. л. сахара, щепоткой соли. Оставить на 5-10 минут.
  3. Огурец нарезать тонкими кружочками, сыр – тонкими ломтиками.
  4. Из фарша сформировать 9 плоских котлет, каждую смазать кетчупом, выложить маринованный лук, огурец. Сверху накрыть ломтиками сыра.
  5. Выпекать 20-25 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Подробней об этих котлетах смотрите ниже.

Под сочной шубой можно приготовить и мясо. Здесь есть рецепт.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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