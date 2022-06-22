Котлеты "Школьные" из свиного фарша – рецепт поваров из столовых (фото)

Утром омлет, в обед котлеты – это основной рацион школьников несколько десятков лет тому назад.
Многие могут уверенно сказать, что те котлеты почему-то были вкуснее домашних. Хотя понятно, что дома фарша клали гораздо больше.
Особенность – черный хлеб. Его, вместе с корочкой, пропускали через мясорубку и добавляли к фаршу. Во всяком случае, так утверждают повара, которые работали в школе. Средние пропорции были такими: на килограмм фарша полкилограмма хлеба.
Фублогер katosa_foodchiefзамачивает хлеб в молоке. Но мы понимаем, что школьные повара это делали в воде.
Котлеты "Школьные"
Ингредиенты:
- 1 кг свиного фарша;
- 0,5 буханки черного хлеба;
- 1 луковица;
- 1 яйцо;
- 150 мл молока;
- чеснок – 2 зубка;
- панировочные сухари;
- соль, перец.
Как приготовить:
- Замочить хлеб с корочкой в молоке, пропустить через мясорубку.
- В фарш добавить измельченный лук, чеснок, вымоченный хлеб, яйцо, посолить и поперчить. Отбить фарш.
- Сформировать котлеты, обвалять в панировочных сухарях.
- Жарить до готовности, подавать с картофельным пюре.
А после котлет можно было съесть пирожное "Школьное" с повидлом и сахарной помадкой. Его легко приготовить в домашних условиях.