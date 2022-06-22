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Котлеты "Школьные" из свиного фарша – рецепт поваров из столовых (фото)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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22 июня, 09:24
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Несмотря на то, что фарша в них практически столько же, сколько хлеба, для многих они были вкуснее домашних. Для полного ощущения вкуса подавайте с картофельным пюре
Как приготовить котлеты, как в школе
Как приготовить котлеты, как в школе / Фото: Depositphotos

Утром омлет, в обед котлеты – это основной рацион школьников несколько десятков лет тому назад.

Многие могут уверенно сказать, что те котлеты почему-то были вкуснее домашних. Хотя понятно, что дома фарша клали гораздо больше.

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Особенность – черный хлеб. Его, вместе с корочкой, пропускали через мясорубку и добавляли к фаршу. Во всяком случае, так утверждают повара, которые работали в школе. Средние пропорции были такими: на килограмм фарша полкилограмма хлеба.

Фублогер katosa_foodchiefзамачивает хлеб в молоке. Но мы понимаем, что школьные повара это делали в воде.

Котлеты "Школьные"

Школьные котлеты, рецепт
Школьные котлеты, рецепт / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

  • 1 кг свиного фарша;
  • 0,5 буханки черного хлеба;
  • 1 луковица;
  • 1 яйцо;
  • 150 мл молока;
  • чеснок – 2 зубка;
  • панировочные сухари;
  • соль, перец.

Как приготовить:

  1. Замочить хлеб с корочкой в молоке, пропустить через мясорубку.
  2. В фарш добавить измельченный лук, чеснок, вымоченный хлеб, яйцо, посолить и поперчить. Отбить фарш.
  3. Сформировать котлеты, обвалять в панировочных сухарях.
  4. Жарить до готовности, подавать с картофельным пюре.

А после котлет можно было съесть пирожное "Школьное" с повидлом и сахарной помадкой. Его легко приготовить в домашних условиях.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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