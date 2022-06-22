Котлеты "Школьные" из свиного фарша – рецепт поваров из столовых (фото)

Несмотря на то, что фарша в них практически столько же, сколько хлеба, для многих они были вкуснее домашних. Для полного ощущения вкуса подавайте с картофельным пюре

Как приготовить котлеты, как в школе / Фото: Depositphotos

Утром омлет, в обед котлеты – это основной рацион школьников несколько десятков лет тому назад.

Многие могут уверенно сказать, что те котлеты почему-то были вкуснее домашних. Хотя понятно, что дома фарша клали гораздо больше.

Реклама

Особенность – черный хлеб. Его, вместе с корочкой, пропускали через мясорубку и добавляли к фаршу. Во всяком случае, так утверждают повара, которые работали в школе. Средние пропорции были такими: на килограмм фарша полкилограмма хлеба.

Фублогер katosa_foodchiefзамачивает хлеб в молоке. Но мы понимаем, что школьные повара это делали в воде.

Котлеты "Школьные"

Школьные котлеты, рецепт / Фото: Depositphotos

Реклама

Ингредиенты:

1 кг свиного фарша;

0,5 буханки черного хлеба;

1 луковица;

1 яйцо;

150 мл молока;

чеснок – 2 зубка;

панировочные сухари;

соль, перец.

Как приготовить:

Замочить хлеб с корочкой в молоке, пропустить через мясорубку. В фарш добавить измельченный лук, чеснок, вымоченный хлеб, яйцо, посолить и поперчить. Отбить фарш. Сформировать котлеты, обвалять в панировочных сухарях. Жарить до готовности, подавать с картофельным пюре.

А после котлет можно было съесть пирожное "Школьное" с повидлом и сахарной помадкой. Его легко приготовить в домашних условиях.