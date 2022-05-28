Котлеты "Сырный барон" – можно жарить на сковороде или запекать в духовке

Котлеты бывают из самых разных ингредиентов и с самым неожиданным способом приготовления – попробуйте нарядные котлеты под шубой, а бывают максимально сырными, как "Сырный барон".
Эти котлеты можно готовить на сковороде или в духовке. Если будете жарить, то его нужно нарезать мелким кубиком. Когда будете запекать в духовке, сыр нужно натереть и выложить за несколько минут до окончания запекания на котлеты.
Рецепт нашли на канале фудблогера Ольга Матвей.
Котлеты "Сырный барон"
Ингредиенты:
- куриное филе – 600 г;
- лук – 2 шт.;
- яйца – 3 шт.;
- сыр – 200 г.;
- чеснок 3-4 зубчика;
- мука – 3 ст. л.;
- соль, перец;
- майонез 2-3 ст. л.;
- дижонская горчица – 2 ч. л.
Как приготовить:
- Куриное филе и лук нарезать мелким кубиком. Добавить соль и перец, перемешать и оставить на 15 минут.
- Добавить взбитые яйца. Майонез и горчицу перемешать и добавить к фаршу.
- Натереть сыр и вмешать в фарш.
- Выкладывать на разогретую с маслом сковороду с помощью ложкой, жарить на среднем огне по несколько минут с обеих сторон.
Подробней о котлетах "Сырный барон" смотрите ниже.
Что такое котлеты "Валленберг" и как их приготовить – читайте здесь.